Az orosz védelmi minisztérium birtokába került az a levelezés, amelyet Joe Biden amerikai elnök fia folytatott az amerikai Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynökség (DTRA), a Pentagon ukrajnai vállalkozóinak munkatársaival, és ez megerősíti, hogy Hunter Biden fontos szerepet játszott a kórokozókkal folytatott ukrajnai munka pénzügyi hátterének megteremtésében - jelentette ki Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők sugárzás-, vegy- és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka csütörtökön kamerák előtt nyilatkozva.

Kirillov szerint a levelek létezését a nyugati média is megerősítette. Ezekből kiderül, hogy Hunter Biden forrásokat biztosított a kórokozókkal kísérletező Black and Veach és Metabiota cégek számára. A tábornok szerint a nyilvánosságra hozott levelezésből kiderül, hogy a Pentagon valódi céljai Ukrajnában messze nem tudományosak.

Rámutatott, hogy egyik levelében a Metabiota alelnöke megjegyezte, hogy a cég tevékenysége „Ukrajna Oroszországtól való kulturális és gazdasági függetlenségének biztosítására” irányul. Megjegyezte, hogy ez „egy biotechnológiai cég esetében meglehetősen furcsa”.

A tábornok nevesítve nyilvánosságra hozott több levelet, amelyben a DTRA, a Black and Veach és a Metabiota több tisztségviselője érintett. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy a Metabiota a Pentagon felkérésére részt vett a posztszovjet térség járványügyi helyzetének modellezésében.

Kitért rá, hogy a Black and Veach tevékenysége még az ukrán szakszolgálatok körében is kérdéseket vetett fel; az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) herszoni osztálya 2017-ben arra hívta fel a figyelmet, hogy „aktualizálódott a járványhelyzet súlyosbodásának potenciális veszélye” a DTRA azon szándéka miatt, hogy a Black and Veachen keresztül ellenőrzése alá vonja a különösen veszélyes fertőzések kórokozóinak kutatását végző ukrajnai mikrobiológiai laboratóriumokban végzett tevékenységet.

Emlékeztetett rá, hogy a Moszkva szerint katonai célú ukrajnai mikrobiológiai tevékenység úgy ért véget, hogy a patogén bioanyagokat februárban vagy az Egyesült Államokba szállítottak, vagy megsemmisítettek Ukrajnában. Az orosz háború fontos eredményének nevezte, hogy felszámoltak öt kijevi biolaboratóriumot, ahol a lépfene, a tularémia, a brucellózis, a kolera, a leptospirózis és az afrikai sertéspestis kórokozóival dolgoztak.

Azt mondta, „megerősítést nyert, hogy ezek a laboratóriumok részt vettek az amerikai védelmi minisztérium által megrendelt munkában”. Elmondta, hogy az egyik ilyen létesítményben - az ukrán egészségügyi minisztérium közegészségügyi központjában - több projektet folytattak, összesen több mint 30 millió dollárnyi finanszírozásból.

Hivatkozott egy határozatra, amelyet szerinte a központ etikai bizottságának vezetője 2019. június 12-én írt alá az UP-8 projekttel kapcsolatban. Állítása szerint a dokumentum olyan kutatások elvégzésére utal, amelynek a kockázata a résztvevők életére és egészségére ismeretlen volt, és eltitkolták a bennük részt vevő önkéntesek személyazonosságát.

Rámutatott, hogy egy hivatalosan rutinvérvételnek minősülő eljárással kapcsolatban előírták, hogy „az önkéntesekkel kapcsolatos kisebb incidenseket a történtektől számított 72 órán belül, a súlyos incidenseket, beleértve a kísérleti alanyok halálát, 24 órán belül jelenteni kell az amerikai bioetikai bizottságnak”. Hangot adott feltételezésének, miszerint a hivatalos kutatási program csak „a jéghegy látható része”.

Kirillov szerint Ukrajnában a biológiai fegyverek célba juttatásához és alkalmazásához szükséges technikai eszközök fejlesztésével is foglalkoztak. Mint mondta, az ukrán Motor Szics vállalat 2021. december 15-én azzal a kérdéssel fordult a török Bayraktar dróngyártóhoz, hogy egy pilóta nélküli szerkezet felszerelhető-e 20 liternél nagyobb kapacitású aeroszolszóró rendszerrel. Rámutatott, hogy egy ilyen drón akár 300 kilométerre is berepülhetne, biológiai készítményekkel töltött tartállyal Oroszország területére.