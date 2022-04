Nemzetközi sportfogadási csalás – fegyházbüntetés

2022. április 1. 17:26

Fegyházbüntetésre ítélték egy nemzetközi sportfogadási csalás több vádlottját pénteken - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék az MTI-t.

Mint írták: a büntetőügyben az ügyészség 12 ember ellen emelt vádat számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény különösen nagy kárt okozó bűntette, gazdálkodó szervezet tagjának kötelessége megszegésére irányuló folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt.



Az ítélet szerint a külföldi állampolgárságú elsőrendű vádlott és társai olyan nemzetközi bűnszervezetet hoztak létre, amely arra szakosodott, hogy játékosokon és játékvezetőkön keresztül - manipulatívan, jogellenesen - befolyásolja a labdarúgó-mérkőzések eredményét, és ezen mérkőzések eredményeire fogadásokat kötöttek, a jogtalan haszonszerzés érdekében. A bűnszervezet külföldi vezetője alatt a hierarchikus rendszerben két ember intézte a vesztegetéseket, az ő tevékenységüket pedig úgynevezett pénzfutárok segítették.



A bíróság nyolc vádlottal szemben 7, 4, illetve 3 év letöltendő fegyházbüntetést, valamint 7 és 4 év közötti közügyektől eltiltást, továbbá 3 és 1 millió forint közötti pénzbüntetést szabott ki. Ezen felül a bűnszervezet több tagját tíz évre eltiltották a labdarúgás körébe tartozó foglalkozás, illetve a labdarúgó-játékvezetői tevékenység gyakorlásától is.



A másik négy vádlottal szemben 1 millió 800 ezer és 400 ezer forint közötti pénzbüntetést szabott ki a törvényszék. Továbbá az ismeretlen helyen tartózkodó külföldi állampolgárságú elsőrendű vádlottat a bíróság nyolc évre kiutasította Magyarországról - ismertették.



A büntetések kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte a tetemes időmúlást, a vádlottak büntetlen előéletét, egyesek egészségi állapotát, a bűnsegédi elkövetést, továbbá azt, hogy valaki kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, és volt olyan is, aki beismerő vallomást tett. Súlyosító körülmény volt azonban a többszörös halmazat, a részbeni folytatólagosság, a társtettesség, illetve a vesztegetés "többszörösen minősülő esete" - írták.



Az első fokú ítélet egyik vádlott vonatkozásában sem jogerős, mivel az ügyészség a kiszabott szabadságvesztés- büntetések tartama miatt súlyosításért fellebbezett. A tárgyaláson jelen lévő vádlottak, valamint a nem jelen lévők védői is fellebbezést jelentettek be. Két, pénzbüntetéssel szankcionált távollévő vádlott védői három nap gondolkodási időt tartottak fenn a jogorvoslati nyilatkozatra - olvasható a közleményben.



MTI