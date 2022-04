Esős, szeles idő várható szombaton, lehűlt levegővel

2022. április 1. 17:57

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: túlnyomóan borult lesz az ég. Pénteken délután és este elsősorban keleten lehet esőre, záporra számítani, néhol zivatar is kialakulhat. Átmeneti szünet után hajnalban délen, napközben másutt is várható újra csapadék. Észak felől az esőt havas eső, majd havazás váltja fel, legkésőbb a Dél-Alföldön változik a halmazállapot. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz élénk, az Észak-Dunántúlon és a Bodrogközben időnként erős, de szombaton Nyugat-Magyarországon viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4, 11 fok között valószínű.

MTI