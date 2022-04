Toroczkai: a Mi Hazánknak van egyedül programja

2022. április 1. 20:12

A Mi Hazánk Mozgalom rendelkezik egyedül koncepcióval arra, hogy a magyarságot fejlődő pályára állítsa, mert sem a Fidesznek, sem a balliberális ellenzéknek nincs programja - jelentette ki a párt elnöke a szervezet kampányzáró pénteki rendezvényén, Budapesten.

Toroczkai László, a párt miniszterelnök-jelöltje úgy vélekedett, hogy ha a Mi Hazánk 2018-ban nem jön létre, ma nem volna esélye a magyarságnak.



A koronavírus formájában biofegyvert vetettek be az emberiség ellen, most pedig a harmadik világháborúval fenyegetik. Mindez a világot uraló globális nagyvállalatoknak, a gyógyszergyártóknak és a fegyvergyártóknak köszönhető, akik a legtöbbet keresik a járványon és a háborún - tette hozzá.



Az utóbbi nem Oroszország és Ukrajna konfliktusa, hanem Oroszország és a globális nagyvállalatok és az Egyesült Államok háborúja - vélekedett.



Kiderült, hazugság, hogy a vakcina megállítja a koronavírust, illetve a vakcinának is köze lehet ahhoz, hogy az elmúlt évben a második világháború legvéresebb esztendejénél is többen, 155 ezren haltak meg Magyarországon - mondta Toroczkai László.



Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese hangsúlyozta: arra vállalkoznak, hogy megvédjék a magyar családokat, kultúrát, annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is magyar maradhasson.



Olyan időket élünk, amikor a család támadásával és a bevándorlás ösztönzésével el akarják venni identitásunkat és veszélyeztetik a létünket. Ebben a helyzetben pedig az egyetlen kivezető utat a Mi Hazánk Virradat programjának végrehajtása jelenti - mondta.



A család támadása azt a célt szolgálja, hogy összezavarják a gyermekeinket, mert két férfi és egy kutya nem család - mondta Dúró Dóra.



Novák Előd, a párt alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a közvélemény-kutatások szerint a Mi Hazánk támogatottsága elérte a hat százalékot.



A Mi Hazánk meg kívánja akadályozni egy olyan társaság hatalomra jutását, amely szivárványos zászlót tűzne a Parlamentre - tette hozzá.



MTI