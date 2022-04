Újabb ukrán-orosz fogolycserét hajtottak végre

2022. április 1. 21:18

Végrehajtották a második ukrán-orosz katonai fogolycserét a háború kitörése óta - jelentette be pénteken Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes.

A felek 86-86 katonát cseréltek ki a kelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében. Verescsuk kiemelte, hogy az ukrán foglyok között 15 ukrán katonanő is visszanyerte a szabadságát. Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője hozzátette, hogy a kicserélt ukrán foglyok már mind biztonságban, ukrán ellenőrzésű területen vannak.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett: a mostanit megelőzően a felek március 24-én cseréltek ki tíz-tíz foglyot.



Közben Olekszandr Motuzjanik, az ukrán védelmi minisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján - reagálva azokra az orosz vádakra, amelyek szerint ukrán helikopterek csapást mértek volna a határ közelében fekvő oroszországi Belgorod olajtározójára - kijelentette: "Ukrajna nem felelős az Oroszországi Föderáció területén bekövetkezett összes katasztrófáért vagy eseményért, beleértve az említett olajraktárban keletkezett tüzet".



"Szeretném megjegyezni, hogy az ukrán állam most védelmi műveletet hajt végre a fegyveres orosz agresszió visszaszorítására Ukrajna területén. Nem először kapunk ilyen vádakat. Ezért ezt az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem fogom" - szögezte le a szóvivő.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára egy ukrán tévéműsorban kijelentette, hogy Ukrajnának semmi köze a belgorodi olajtározóban történt robbanásokhoz. Szerinte ez olyan helybeliek műve volt, akik "kezdenek valamit megérteni" a jelenleg zajló háborúról. Úgy vélekedett, hogy Oroszországban sem mindenki támogatja az Ukrajna elleni háborút. "Meg kell érteniük, hogy ilyesmi bárhol Oroszországban megtörténhet. Nem mi mentünk hozzájuk háborúval. (Dmitrij) Peszkov (a Kreml szóvivője) azt mondja, hogy ez nem járul hozzá a tárgyalásokhoz. Az talán elősegíti a tárgyalásokat, hogy Ukrajnában gyerekeket és a nőket ölnek? És azt hazudják az egész világnak, hogy nem csinálnak itt semmi különöset, csak elpusztítanak néhány nácit?!" - fogalmazott Danyilov, megjegyezve, hogy nem tudja, így miről is állapodhatnak meg Oroszországgal.

A védelmi minisztérium hivatalos hírportálján közzétette, hogy az ukrán erők visszavették Borogyanka települést Kijev megyében. Ihor Szapozsko a szintén Kijev környékén lévő Brovari polgármestere ezt megelőzően azt hozta nyilvánosságra, hogy az orosz csapatok kivonultak Brovari járás területéről. A régióban Bucsa város polgármestere is települése visszafoglalásáról adott hírt pénteki videóüzenetében.

Makszim Marcsenko, a dél-ukrajnai Odessza megye katonai adminisztrációjának vezetője péntek este a Telegram üzenetküldő portálon közölte, hogy három rakétacsapást hajtottak végre az orosz erők egy Odessza közelében fekvő település ellen. Azt írta, hogy vannak sérültek is, de egyelőre több részletet nem hozott nyilvánosságra.

Az ukrán parlament pénteken 21 előterjesztést szavazott meg. Ezek között első olvasatban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az oroszbarát politikai pártok betiltásának eljárását határozza meg. Az előterjesztés szerint ha a bíróság betilt egy olyan politikai pártot, amely a parlamentben frakciót alakított, annak képviselőcsoportját a bírósági határozat jogerőre emelkedése után a törvényhozás elnöke feloszlatottnak nyilvánítja - írta az UNN ukrán hírportál. Az UNN emlékeztetett arra, hogy a védelmi tanács 11 párt működését - köztük a parlamenti frakcióval rendelkező Ellenzéki Platform - az Életért elnevezésű pártét - a hadiállapot idejére felfüggesztette.

MTI