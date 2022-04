Labdarúgó NB I - A Mezőkövesd legyőzte a Gyirmótot

2022. április 1. 22:03

A Mezőkövesd 1-0-ra legyőzte a vendég Gyirmótot a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A hazaiak öt kör után gyűjtötték be ismét a három pontot, így hat pontra eltávolodtak a kieső helyen álló riválisuktól, amely immár hat forduló óta nyeretlen.

NB I, 26. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Gyirmót FC Győr 1-0 (1-0)

Mezőkövesd, 1000 néző, v.: Pintér

gólszerző: Jurina (20.)

piros lap: Zeke (64.)

sárga lap: Pillár (8.), Vadnai (34.), Farkas (54.), illetve Ventura (22.), Ene (24.)

Mezőkövesd Zsóry FC:



Tordai - Farkas, A. Lukic, Pillár, Vadnai - Vajda, Karnyicki, Madarász (Bilali, 90.), Cseri (Besirovic, a szünetben) - Jurina (Kis, 90.), Drazic (Babati, 72.)

Gyirmót FC Győr:



Rusák - Szegi, Ene (Ikic, 75.), Hajdú, Zeke - Radics (Klimovics, 61.), Nagy P., Hasani (Cvetanoski, 61.) - Medgyes, Ventura, Simon A. (van Kessel, 78.)

Mindkét csapat óvatosan kezdett, így a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A kevés kockázatvállalás mellett a rengeteg technikai hiba is gátolta az akciók befejezését. A Mezőkövesd viszont az első sikeres kontrájából szép gólt szerzett, erre 335 perc elteltével volt újra képes. A hazai vezetés sem változtatott a játék képén, többnyire mezőnyben zajlott a játék a szünetig.



A folytatásra is kifejezetten alacsony színvonalú maradt a mérkőzés, így a kapusoknak alig akadt dolguk. A vendégek az utolsó szűk félórára emberhátrányba is kerültek Zeke utolsó emberként elkövetett szabálytalansága miatt. Emberelőnyben már mezőnyfölényben futballozott a Mezőkövesd, de csak néhány távoli lövésig jutott, komoly helyzetig nem, viszont minimális előnyét biztosan megőrizte a lefújásig.

MTI