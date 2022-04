Újabb külföldi segítség a baloldal lejárató akciójához

A választások előtt nem csak a hazai baloldali sajtó, de a nemzetközi liberális lapok is igyekeznek nyomást gyakorolni a közmédiára, melyben a jól megismert recept szerint már azelőtt és anélkül készül el a cikk, hogy az újságíró alaposan körbejárná a témát: 2018-hoz hasonlóan a brit Guardian számára ismét a választások környékén vált fontossá, hogy a közmédiával foglalkozzanak - tudatta a hirado.hu.

Kérdésekkel fordult a közmédia sajtóosztályához a brit Guardian című liberális napilap, melyben névtelen forrásokra hivatkozva vádolják valótlanságokkal az MTI-t és a Duna Médiaszolgáltatót.

Csakúgy, mint a 2018-as választások után néhány nappal közzétett anyagukban, itt is anonim forrásokkal vádaskodó és csúsztatásokkal teli kérdéssort küldtek, melyben gyakorlatilag már az is szerepel, hogy mi fog megjelenni a cikkben, tudatta a Hirado.hu, hozzátéve, hogy azt még maga a brit újságíró is elismeri levelében, hogy a magyar médiapiac sajátosságait nem a helyszínen, hanem Brüsszelben térképezte fel, melyben olyan emberek voltak segítségére, akik „ismerik a közmédia működését”.

Emellett a Guardian szerzője levelében hivatkozik még Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi biztosának egy tavalyi jelentésére is. Dunja Mijatovicról azt érdemes tudni, hogy a Soros György pénzéből fenntartott Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott Open Democracy platform tagja és ő volt az, aki néhány évvel ezelőtt arra szólította fel az uniós tagállamokat, hogy engedjék szabadon az illegális bevándorlókat.

"A Guardian pontosan ugyanazt teszi, mint az ellenzék által gyakran hivatkozott nemzetközi szervezetek, amelyek hazai baloldali politikusok tájékoztatása alapján kiegyensúlyozatlanságot kiáltanak. Mindezt úgy, hogy az ellenzéki összefogás még a közmédia által biztosított ingyenes reklámok lehetőségével sem él, pedig az RTL Klubon megjelennek hirdetéseik" - mutat rá a Hirado.hu, amely arra is emlékeztet: a választási törvény és médiatörvény szabályai szerint a választási időszakban minden listát állító párt napi három alkalommal ingyenesen közzéteheti reklámjait a Duna Televízión és a Kossuth Rádióban. Ez a választásig tartó időszakban összesen, listánként 130-nál is több megjelenési alkalmat jelent, mellyel sem az ellenzéki összefogás, sem a Normális Élet Pártja nem élt.

Természetesen a számos más országban ismeretlen nemzetiségi rádió üzemeltetése vagy a közmédia gyermekcsatornája által elnyert díjak nem szokták érdekelni ezeket az újságírókat, mint ahogy arról se számolnak be, amikor baloldali képviselők erőszakos eszközökkel próbálnak nyomást gyakorolni a független közmédiára, szögezi le a Hirado.hu, amely rámutat: készül tehát az újabb cikk, de vélhetően elegendő átfutni a 2018-ban politikai nyomásgyakorlás céljából megírt anyagot, hiszen szinte ugyanazt olvashatjuk majd, ezúttal egy nappal az országgyűlési választás előttre időzítve.