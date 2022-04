Eső váltja fel a havazást az ország legtöbb részén

2022. április 3. 09:20

Az éjszaka egyre többfelé váltott át havas esőbe, havazásba a csapadék, ez a folyamat pedig az éjszaka hátralévő részében tovább folytatódott.

Hajnalra már a síkvidéken is havazott, főleg a magasabban fekvő tájakon már centiméterekben is mérhető a hótakaró vastagsága, még a főváros XII. kerületében is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható. Késő estére jobbára -4 és +4 fok közé hűl le a levegő.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A reggelre kialakult vizes hóréteg napközben gyorsan olvad. A havazást, havas esőt ismét egyre inkább eső váltja fel, ám északnyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és egyre több helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Ugyanakkor reggel főként a Dunántúl középső és déli részén, Duna-Tisza közén, kisebb körzetekben még keleti országrészben is előfordulhat helyenként intenzívebb havazás is, amelyből pár centiméter vizes hóréteg hullhat.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A keleten (főként Heves, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok) kialakuló hózáporokban estétől ismét megmaradhat kevés hó.

Az északi, északnyugati szelet sok helyütt erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések is kísérhetik. Késő délutántól jelentősen veszít erejéből a légmozgás.

hirado.hu - met.hu