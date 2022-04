Zelenszkij ismét Orbánt támadta

A magyar választások előtti éjszaka közzétett videóüzenetében ismét Orbán Viktor támadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a fegyverek átengedését követelte hazánk területén.

A magyar baloldal kampányüzeneteit visszhangozta szombat éjjeli videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán néphez intézett beszéde második felében azzal vádolta meg Orbán Viktor magyar kormányfőt, hogy „Európában egyedüliként támogatja nyíltan” Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Zelenszkij kifogásolta, hogy hazánk nem teljesíti a „béke érdekében” megfogalmazott elvárását, és nem engedi át a fegyverszállítmányokat az ország területén.

Az ukrán államfő ezt követően azt kezdte fejtegetni, hogy számára a legfontosabb az emberek véleménye, az ukrán és a magyar emberek kölcsönösen támogatják egymást, a béke és a jószomszédi viszony mellett állnak. Még azt is megemlítette, hogy a kisebbségek hidat képeznek a két ország közt, egyesítik őket. A kárpátaljai magyarság nyelvhasználatát súlyosan csorbító ukrán törvényekről az elnök nem tett említést. Úgy fogalmazott, „a politikusok jönnek mennek, az igazság viszont megmarad”, majd közölte, szerinte Orbán Viktor „elvesztette a becsületét”.

Ahogyan arról a napokban lapunk is beszámolt, nem tetszett az ukrán diplomáciának, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a március 21-i uniós külügyi tanácsülésen arról beszélt, hazánk ellenzi az Ukrajna feletti légtérzárat és az úgynevezett békefenntartó alakulatok küldését a háborús országba, továbbá egyértelműsítette, hogy Magyarország nem küld fegyvert Ukrajnába és fegyverszállítmányokat sem enged át a területén.

A Magyar Nemzet úgy értesült, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter ezt követően felhívta Ljubov Nepop magyarországi ukrán nagykövetet és arról érdeklődött, hogyan mozdíthatnák elő a baloldal választási győzelmét. A lap nemzetbiztonsági forrásból úgy értesült, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt stábja és az ukrán vezetés közt meg is történt a kapcsolatfelvétel. Ezt az értesülést később Szijjártó is megerősítette egyik nyilatkozatában.

Néhány nappal később, az Európai Tanács ülésén videókapcsolaton keresztül bejelentkező Volodimir Zelenszkij elnök meglehetősen éles hangon szólította meg Orbán Viktor miniszterelnököt, és számon kérte, miért nem támogatja az orosz földgázt és kőolajat sújtó uniós szankciókat és miért nem engedi át területén a fegyvereket. Orbán Viktor határozottan elutasította a követeléseket, hangsúlyozva, hogy azok ellentétesek a magyar nemzeti érdekkel, hiszen háborúba sodornák az országot, és az energiabiztonságot is oly mértékben fenyegetik, hogy a gazdaság is leállna.

Zelenszkij kedden, amikor a dán parlamenthez szólt, ismét Magyarországot bírálta, pedig Orbán Viktor ott sem volt. Közölte, „Európa nem hallgathatja tovább a hivatalos Budapest kifogásait”. Beszédes, hogy az államfő ismét hazánkat pécézte ki, noha Magyarország álláspontja a háborút érintő kérdésekben összhangban van a NATO és az EU tagjainak többségével.

Márki-Zay nemzetközi háttértárgyalásainak létét kampányfőnöke, Zaránd Péter is elismerte, aki kedden a Telexnek azt mondta, szerinte ezek a tárgyalások, valamint a jelölt üzengetése Zelenszkijnek a Twitteren nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. Márki-Zay egy székesfehérvári fórumon kínos helyzetbe került, amikor tagadni igyekezett, hogy megállapodott volna az ukrán elnökkel, de eközben többször is Jeszenszkynek nevezte.

Szijjártó Péter a napokban többször is figyelmeztetett, hogy értesüléseik szerint a baloldal képviselői a nemzetközi politikában többeknek is azt ígérték, hatalomra kerülésük esetén azonnal teljesítik a fegyverszállításra és a hazánkra nézve is súlyos következményekkel járó szankciók támogatására vonatkozó ukrán követeléseket.

Orbán Viktor kormányfő legutóbb a TV2 szombat esti interjújában kifejtette, „Európán és a NATO-n belül is van egy vita arról, hogy mi az okos magatartás. És vannak olyan országok, amelyek szó szerint azt mondják, amit a magyar baloldal miniszterelnök-jelöltje, hogy Ukrajna a mi háborúnkat vívja, segítsünk hát nekik, mintha mi magunk állnánk háborúban. De ez egy tévedés: ez nem a mi háborúnk, itt mindent el lehet veszíteni, de semmit nem tudunk rajta nyerni.

Mi azon országok csoportjába tartozunk, akik azt mondják, hogy a NATO-nak is meg a tagállamoknak is inkább ki kellene maradniuk ebből a háborúból”. Előző héten pedig a Kossuth Rádióban hangsúlyozta: „a magyarok erkölcsileg helyes álláspontot képviselnek. Mindent megadunk az ukránoknak, amit lehet, talán még erőnkön felül is, de semmilyen igényüket nem elégítjük ki, amely egyébként tönkretenné a mi nemzeti közösségünket, akár biológiai értelemben, mármint hogy meghalnak a fiaink valaki másnak a háborújában, vagy tönkretenné Magyarország gazdaságát. Ezt nem tudjuk vállalni, de ezt nem is kérheti tőlünk senki”.

Nem Zelenszkij az egyetlen ukrán politikus, aki az elmúlt időszakban Magyarországot támadta. Irina Verescsuk kormányfőhelyettes is bírálta a magyar kormányt, amiért nem teljesíti Kijev követeléseit. „Csendben a mi Kárpátaljánkról álmodoznak?” – vetette fel. Ljubov Nepop nagykövet egy lapinterjúban többek közt azt sürgette, hogy Magyarország mondjon nemet az orosz energiára, de még Paks 2-re is, a Ferencváros focicsapata pedig bocsássa el az orosz edzőjét. Márki-Zay Péter ezt követően szervezett közös programot a diplomatával annak kapcsán, hogy a baloldal nevében nyilvánosan átadott egy mentőautót. Nepop azóta Karácsony Gergely főpolgármester társaságában egy fotókiállításon is beszédet mondott.