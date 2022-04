Április behavazott a baloldalnak

2022. április 3. 22:30

Dobrev Klára: hamarosan ünnepelhetünk

Köszönöm, hogy ma elmentetek szavazni, éltetek állampolgári jogotokkal és külön köszönöm, ha szavazatotokkal az egységes ellenzék közös jelöltjeit és közös listáját támogattátok!

Elképesztően kemény hónapok állnak mögöttünk. Bármi is fog történni ma este, elmondhatjuk, hogy az ellenzéki együttműködés erősebb és egységesebb, mint valaha. Az elmúlt hónapokban mi DK-sok is bebizonyítottuk, hogy nem ismerünk lehetetlent, ha Orbán gonosz rendszerének a leváltásáról van szó.

Büszke vagyok arra, hogy a DK politikusai, a hat párt aktivistái az elmúlt hónapokban felszántották az egész országot. Nem lehetünk nekik elég hálásak. Én magam is tavaly tavasz óta jártam megállás nélkül a választókörzeteket Nagykanizsától Vásárosnaményig, hogy reményt kapjak és reményt adjak!

Megtettem közel 50 000 kilómétert, kampányoltam a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd közös egyéni képviselőjelötjeivel, testközelből láttam, hogy a demokraták széleskörű összefogása megszületett.

Ha minden a terveink szerint alakul, néhány óra múlva együtt ünnepelhetünk majd, hogy aztán holnaptól egy európai Magyarországért dolgozhassunk. Ám bármit is hoznak az eredmények, az elmúlt hónapok egy dolgot már biztosan megtanítottak nekünk: az ellenzéki együttműködésre úgy kell vigyáznunk, mint a szemünk fényére, mert Ti választók ezt várjátok el tőlünk. Erre biztosan igazán büszkék lehetünk!

Ujhelyi István: A Fidesz ezt a választást elvesztette

Elég volt az illiberális tébolyból, holnap egy másik Magyarországra ébredünk.

„Holnap egy másik Magyarországra ébredünk! Kimondani is sok, de tény, hogy immár nyolc éve írom minden vasárnap azokat a nyílt leveleket, amelyekben az Orbán-rezsim bűneire hívom fel a figyelmet és amelyekben jelzem: addig kongatom a harangokat, ameddig szükség van rá. Az elmúlt években volt mire felhívni a figyelmet, a fideszes dúlás minden héten kijelölte a témát. Ma véget vethetünk ennek a tizenkét éves rémálomnak, véget vethetünk az orbáni bűnöknek. Lehet, hogy holnaptól már nem lesz okom tovább kongatni a harangokat; lehet, hogy ez az utolsó levél a sorban.

Nyolc évvel ezelőtt azért ragadtam klaviatúrát, mert Orbán Viktor a tusnádfürdői beszédében – megrészegülve a frissen megszerzett újabb kétharmados győzelemtől – meghirdette az azóta rabló testet öltött »illiberális államot«. A Fidesz miniszterelnöke ekkor üzent hadat a számukra kellemetlen civilszervezeteknek (egyébként orosz mintát követve „külföldi ügynöknek” bélyegezve őket), ekkor érvelt a bankszektor többségének „magyar kézbe” kerülése mellett (azt felejtette el csak hozzátenni, hogy magyar kéz alatt Mészáros Lőrincet, vagyis saját magukat értik), de ebben a beszédben köszönte meg először a határon túli magyaroknak azt is, hogy a szavazataikkal lett kétharmados többsége a Fidesznek. Azóta már azt is látjuk, hogy ezeket a határon túli levélvoksokat hogyan gyűjtik be és hogyan manipulálnak velük.

A legfontosabb mérföldkő azonban mégis csak az volt, hogy Orbán ekkor hirdette meg a teljes elfordulást az európai közösségtől és olyan „sztárok” követésére szólított fel, mint például Oroszország. Meghirdette az »illiberális demokrácia« kiépítését Magyarországon, amely orosz mintát követve fojtotta el később a civil társadalmat, szorította sarokba a másként gondolkodókat, hajtotta teljesen saját kontrollja alá a nyilvánosságot és rabolta szét a közvagyont, a hazánknak járó uniós forrásokat. Az azóta eltelt időben a mű elkészült, a maffiaállam kiépült, a saját maguk által kreált ellenségképekkel szembeni kamuharcok pedig kellő cirkuszt adtak a népnek. Amivel Orbánék nem számoltak: az az ellenzék – lassan, de biztosan kialakult – szövetségkötése és egyesülése, valamint azok a globális kihívások, amelyeket nem lehetett propaganda látvány-kormányzással kezelni. A covid-járványban rekordszám elvesztett magyar élet (és ne feledjük, hogy még a halálos járvány közepén is csak az undorító nyerészkedésen járt az eszük), majd most a véres agressziót kezdeményező Putyin fojtogató ölelésében való pánikszerű vergődés mind bizonyította: ennyi, elég volt az illiberális tébolyból, ideje visszafordulni a békét, biztonságot és fejlődést jelentő európai közösség felé!

A mai szavazás után, holnap reggel egészen biztosan egy új Magyarországra ébredünk. Az illiberális Fidesz ezt a választást ugyanis már elvesztette. Az elmúlt tizenkét év pökhendi arroganciája, nemzetmegosztása, gyűlöletkeltése és aljas rablása megváltoztatta ezt az országot, a magyarok többsége pedig nem kér ebből. Ezt ők is tudják, ők is érzik; ezért idegesek. (...)”

Gyurcsány: akkor lesz kormányváltás, ha áprilisban havazik

Gyurcsány oldalán azt írta, hogy „Sokan mondták, hogy Magyarországon csak akkor lesz kormányváltás, ha majd áprilisban havazik. Akkor hát eljött a nap.”

