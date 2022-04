Márki-Zay nem gratulált a Fidesz győzelméhez

Nem vitatjuk, hogy a Fidesz ezt a választást megnyerte, de azt, hogy ez szabad és demokratikus lett volna, azt továbbra is vitatjuk – mondta Márki-Zay Péter, aki sokadszori időpont-módosítás után, végül 23:15 után lépett a mikronfok elé, hogy értékelje a választást, amelyen a Fidesz óriási győzelmet aratott. Bár a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje hangoztatta, tudták, egyenlőtlen küzdelem lesz, a választás nem volt szabad, az ellenfél pedig csalt, végül elismerte a Fidesz győzelmét. Orbán Viktor miniszterelnököt támadva azonban kijelentette: "a történelem tanulsága, hogy Milošević is népszerű volt, amikor a NATO bombázta, és Hitler is kétharmados többséget szerzett volna 1945-ben Németországban, amikor Berlin körbe volt véve".

Hódmezővásárhely polgármestere szerint nem a tisztesség és nem a becsület, hanem a propaganda nyerte meg a választást a kormánypártnak, majd Hadházy Ákost is idézte, aki korábban úgy fogalmazott, az emberek jelentős részét csak a propaganda és az agymosás éri el.

A baloldali miniszterelnök-jelölt kiemelte, négy éve az életét feltette arra, hogy ezt a rendszert lebontsák. Elmondása szerint ők megtettek mindent, volt összefogás és kiváló program is, ami az emberek széles többségének sokkal jobb, szebb és szabadabb országot kínált volna, mint amit Orbán Viktortól fognak kapni.

Ennek ellenére azonban mindenkinek, akik most csalódottak és azon gondolkodnak, hogy elhagyják az országot, azt üzenete, nyugodjanak meg, menjenek haza és szeressék egymást. Most ugyanis – fűzte hozzá – az a legfontosabb, hogy tiszta lelkiismerettel állnak a Jóisten és a nemzet előtt, hiszen ők mindent megtettek az elmúlt években. Véleménye szerint ezek az emberek azok, akiket még propagandával sem lehet megvenni. Ezt a közösséget fogják megtartani és tovább építeni – húzta alá.

Mintegy negyedórás beszéde alatt Márki-Zay Péter egyszer sem gratulált a kormánypártok győzelméhez.