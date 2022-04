Levélben gratulált Aleksandar Vucicnak Novák Katalin és Áder János

2022. április 4. 15:36

Levélben gratulált Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök Aleksandar Vucicnak Szerbia köztársasági elnökévé történt újraválasztásához hétfőn.

A megválasztott köztársasági elnök közösségi oldalán megosztott levelében gratulációját fejezte ki a szerb államfőnek. Novák Katalin azt írta: az az egyértelmű és szilárd támogatás, melyet a szerb köztársasági elnök maga mögött tudhat, a választók határozott állásfoglalásának kinyilvánítása „ebben a példátlanul nehéz, kihívásokkal teli időszakban”. Úgy fogalmazott: magyarként jó azt tudni, hogy a jövőben is olyan politikus irányítja a szomszédos Szerbiát, akiben Magyarország barátját tisztelheti, és aki a vajdasági magyarok elkötelezett támogatója.

Novák Katalin a szerb elnök előtt álló feladatok eredményes véghezviteléhez további sikereket, jó egészséget és változatlan lendületet kívánt Aleksandar Vucicnak. Áder János államfő hétfőn levélben gratulált Aleksandar Vucic szerb elnöknek az újraválasztásához.

„Megelégedéssel tapasztalom, hogy a Magyarországot és Szerbiát összefűző kapcsolatok az elmúlt időszakban még szorosabbá váltak” - fogalmazott Áder János a levélben, amelyet a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-hez is eljuttatott. A magyar államfő ebben arról is biztosította a szerb köztársasági elnököt, hogy a magyar fél változatlanul kész a két ország kapcsolatának erősítésére. „Örülök annak, hogy ennek megszilárdításban a szerbiai magyarság is jelentős szerepet játszik” - fűzte hozzá Áder János.

Megerősítette azt is, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett Szerbia európai uniós integrációja iránt és kész támogatni a teljes jogú EU-tagság mielőbbi elérését.

MTI