Vidéken terjeszkedik a Főtaxi

2022. április 4. 20:20

Budapest után a vidéki személyszállítási piacra is kiterjesztette működését a Főtaxi, áprilistól elsőként Szombathelyen lehet telefonon és mobiltelefonos applikáción autót rendelni, és a tervek szerint a közeljövőben megjelennek Kaposváron is - közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatásuk szerint a Vas megyei városban 16 autó közlekedik a Főtaxi szabadjelzőivel és matricáival, miután nevet váltott Szombathely egyik taxitársasága. A több mint másfél évtizede Vasi Taxiként indult, 2020-tól Palace Taxi néven működő cég így - a márkahasználati szerződés alapján - a Főtaxi brand alatt folytatja tevékenységét.

Maradt ugyanakkor a megszokott tarifarendszer, az utasok továbbra is használhatják az ismert 80 620-320-as hívószámot, a rendeléseket és a címkiadást pedig már a Főtaxi diszpécserközpontja kezeli.

Folyamatos forgalomnövekedés mellett a Főtaxi továbbra is őrzi piacvezető szerepét, amiben az informatikai fejlesztések, így például az applikáció megújítása, valamint a Budapest Taxi beolvasztása mellett fontos mérföldkőnek számít a vidéki terjeszkedés is - mondta ifj. Lajsz András, a Főtaxi operatív vezetője a közleményben. Hozzátette: a közeljövőben a terveik szerint megjelennek Kaposváron és más hazai városokban is.

A cég honlapján olvasható tájékoztatás szerint az 1993-ban megalakult Főtaxi Zrt. az ország legnagyobb taxitársasága. A szolgáltatást a piaci követelményekhez igazodva franchise rendszerben szervezik. Utolsó beszámolójuk szerint 2020-ban több mint 1,2 milliárd forintos forgalom mellett 218 millió forintos veszteséggel zártak. A járvány előtt, 2019-ben a forgalom megközelítette a 2,7 milliárd forintot, a nyereség a 320 millió forintot.

A Főtaxi több mint 1300 taxis vállalkozó közreműködésével végzi személyszállítási szolgáltatását, elsősorban Budapesten és a fővárosi agglomerációban. 2013-ban a Főtaxi elsőként kapta meg a Budapesti Közlekedési Központtól a "minősített fuvarszervező" igazolást, megbízható partnerként pedig 2010 óta a Liszt Ferenc repülőtér hivatalos szerződött szállító partnere.



MTI