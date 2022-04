A francia kormány elhalasztotta az előkészítő tárgyalást Korzika autonómiájáról

2022. április 4. 20:50

A francia kormány elhalasztotta a péntekre tervezett előkészítő tárgyalást Korzika vezetőivel a sziget esetleges autonómiájáról, miután a hétvégén ismét zavargások törtek ki a börtönében megölt függetlenségpárti Yvan Colonna családjának támogatására rendezett tüntetésen.

Gérald Darmanin belügyminiszter kabinetje hétfőn azt közölte, hogy "a nyugodt párbeszéd feltételei még nem adottak", ezért levélben értesítették Gilles Simeonit, Korzika végrehajtótanácsának autonómiapárti elnökét a halasztásról.

A pénteki előkészítő tárgyalást egyébként korábban Simeoni jelentette be, a belügyi tárca soha nem erősítette meg.

A halasztásról szóló bejelentést megelőzően Emmanuel Macron államfő "elfogadhatatlannak" nevezte a France Inter közrádióban a vasárnapi zavargásokat a szigeten, és megerősítette, hogy a "nyugalom visszatérését előfeltételnek tekinti a tárgyalások megkezdéséhez".

Yvan Colonnát, aki életfogytiglani börtönbüntetését töltötte Claude Erignac egykori korzikai prefektus 1998-as meggyilkolásáért, március 2-án megtámadta a börtönben egy iszlamista elítélt. A férfi március 21-én belehalt sebesüléseibe a dél-franciaországi Marseille kórházában.

A Colonna családjának támogatására vasárnap rendezett tüntetés zavargásokba torkollott a dél-korzikai Ajaccióban, a megmozduláson Simeoni is részt vett. Bastiában is volt megmozdulás, és ott is összecsaptak a tüntetők a rendőri erőkkel.

Az első tüntetéseket Colonna megtámadása után tartották Korzikán, ezért a belügyminiszter március 16. és 18. között látogatást tett a szigeten, s jelezte, hogy a kormány április első hetétől kezdve kész tárgyalni Korzika minden problémájáról, beleértve az intézményi kérdéseket is, akár az autonómia státuszáig.

"Készek vagyunk elmenni az autonómiáig. Aztán a kérdés az, hogy mit értünk ezen az autonómián. Erről tárgyalnunk kell" - hangsúlyozta Gérald Darmanin, aki azt is megígérte, hogy Korzikára szállítják az "Erignac-kommandó" két másik tagját. A büntetését a jelenleg a Párizs közeli Poissy börtönében töltő Pierre Alessandrinak és Alain Ferrandinak a szigetre történő átszállításáról szóló rendeletet pénteken alá is írta a belügyminiszter.

MTI