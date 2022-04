Hétfőn is megdőlt egy országos hidegrekord

2022. április 5. 12:45

Hétfőn is megdőlt egy országos hidegrekord, Kékestetőn mínusz 7 Celsius-foknál hidegebbet mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján.

Mint írták: a Kárpát-medencét kitöltő hideg légtömeg, valamint a csökkenő felhőzet hatására hétfő reggelre nagy területen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Heves megyei Kékestetőn mínusz 7,1 fokig hűlt le a levegő, amellyel megdőlt az országos napi legalacsonyabb minimumhőmérsékleti rekord. Mostanáig mínusz 7 fok volt az április 4-ei hidegrekord, amelyet 2015-ben a Nógrád megyei Zabaron mértek - ismertették.



A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: kedden már sokkal kevesebb helyen fagyott, mint az előző napokban, de a derült, kevésbé szeles déli megyékben így is nagy területen mínusz 4 és mínusz 1 fok közé süllyedt a hőmérséklet. Emellett a nyugati határvidéken és a középső megyékben volt gyenge fagy.



Szerda hajnalban még a délnyugati, déli megyékben és az északi völgyekben is csak elvétve lehet gyenge fagy (0, mínusz 1 fok), a hét további részében viszont a melegedésnek köszönhetően erre átmenetileg nem kell számítani - tették hozzá.



Ugyanakkor megjegyezték: a hétvégén átvonuló frontot követően jövő hétfő és kedd hajnalban is nagy területen lesz esély fagyra.

MTI