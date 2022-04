Visszacsempészték Darwin eltűnt naplóit a Cambridge-i Egyetem könyvtárába

2022. április 5. 13:34

Visszacsempészte valaki Charles Darwin eltűnt naplóit a Cambridge-i Egyetem könyvtárába: a két könyvecskét, amelyeknek 22 éve kelt lába, a könyvtár padlóján egy rózsaszín ajándéktáskában hagyta ott egy ismeretlen - írja a BBC News.

A kisméretű, bőrkötésű füzetek értéke sok millió fontra rúg. Ezek egyikében szerepel az evolúcióelméletet felállító Darwin híres életfa-rajza is.



A BBC 15 hónapja adott hírt arról, hogy a naplók eltűntek, és a könyvtár világszerte felhívásban kérte, hogy jelentkezzen, aki tudja, hol lehetnek.



Az egyetem könyvtárosa, Jessica Gardner elmondta: a naplók most már biztonságban vannak, nem sérültek meg, az állapotuk jó.



A naplókat eredeti kék dobozukban szolgáltatta vissza az ismeretlen, és a rózsaszín ajándéktáskába egy barna borítékba csúsztatott, nyomtatott üzenetet is tett, amelyen ez olvasható: "Könyvtáros, boldog húsvétot, X".



Az ajándéktáskát március 9-én a könyvtár nyilvános részén, Gardner irodája előtt találták meg, ahol nincs biztonsági kamera.



A kéziratos naplókat utoljára 2000 novemberében látták, amikor "belső kérésre" elvitték őket a könyvtárból egy fotózásra. Csak két hónappal később, a rutinellenőrzéskor derült ki, hogy a naplók eltűntek. Először arra gondoltak, hogy rossz helyre tették vissza őket a mintegy tízmillió könyvet, térképet és kéziratot tartalmazó könyvtárban.



De felkutatásuk sikertelen volt, és Gardner végül 2020-ban arra a megállapításra jutott, hogy feltehetően ellopták az értékes kéziratokat, ezért értesítette a rendőrséget és az Interpolt.



A megkerült naplókat megvizsgáló szakértők szerint nem hamisítványok, és épségben kerültek vissza a könyvtárba.



A Darwin-naplókat jelenleg a könyvtár biztonsági raktárában őrzik, de júliusban kiállítják majd egy Darwin-kiállításon.



Sem az egyetem, sem a rendőrség nem tudta még megállapítani, hogy ki vitte el a naplókat és ki csempészte vissza őket a könyvtárba, a vizsgálat ezért tovább folytatódik. A hatóságok továbbra is várják azok jelentkezését, akik segíteni tudnák a nyomozást.

MTI