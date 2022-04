Egy fővárosi tűzoltó után kutatnak a jósvafői barlangban

2022. április 5. 15:22

Egy fővárosi tűzoltó az a barlangi búvár, aki feltáró merülés közben eltűnt a Jósvafő határában nyíló Kossuth-barlangban vasárnap délután.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kedden azt írta a honlapján: aggódva követik a mentés fejleményeit, hiszen búvárszolgálatuk egyik tagját, a 42 éves Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmestert érte baleset.



Mede Márton többször merült már a Kossuth-barlangban. A jelenlegi információk szerint egy tizenöt méter hosszú, szűk, ismeretlen járatban érte a baleset.



Mentésén több mint ötven szakember dolgozik, a helyszínen van a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálatának vezetője is - tették hozzá.



Mint írták: Mede Márton 2008 óta dolgozik az igazgatóság tűzoltó búváraként, ezalatt számos víz alatti mentésben vett részt. Szabadidejében barlangi kutató búvárként is dolgozik, e területen is nagy gyakorlatot szerzett. Többször vett részt külföldi kutatóexpedíciókban, szakértők szerint Magyarországon mindössze hat-nyolc búvár rendelkezik az övéhez hasonló tudással és tapasztalattal a barlangi kutató-búvár szakmában - emelték ki.



A fővárosi tűzoltó a tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokságon 2014-ben bronzérmet szerzett, a Hableány kirándulóhajó katasztrófája utáni kutatásban és mentésben végzett munkájáért a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel ezüst fokozatával tüntették ki - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.



A Nagy-Tohonya-forrás mögött húzódó Kosssuth-barlangot az 1950-es években tárták fel. A barlang végpontját sokáig a Reménytelen-szifon jelentette. E járatot több évtizednyi kutatómunka után 2009-ben úszták át az Amphora Búvár Klub kutatói. Az áttörés után képződményekben gazdag légteres termek és további víz alatti járatok növelték a barlang ismert hosszát, amely ma meghaladja az 1500 métert, míg vertikális kiterjedése a 60 métert.



Vasárnap a 3. szifon járatait kutatták a feltáró búvárok.



A mentést nehezíti, hogy a barlang e része nagyon szűk, és jelenleg a járatokat kitöltő vízben a felkeveredett agyag miatt gyakorlatilag nem lehet látni.

MTI