Spanyolország kiutasít 25 orosz diplomatát válaszul a bucsai mészárlásra

2022. április 5. 15:30

Spanyolország kiutasít 25 orosz diplomatát és nagykövetségi személyzetet, válaszul az ukrajnai Bucsában elkövetett mészárlásra - közölte a spanyol külügyminiszter a kormány keddi ülését követő sajtótájékoztatón Madridban.

"Mélyen felháborítanak bennünket az elviselhetetlen képsorok, amelyeket civilek lemészárlásáról láttunk az ukrajnai Bucsában az orosz hadsereg visszavonulása után" - fogalmazott José Manuel Albares.



Mint mondta, a történtek után az orosz diplomaták "fenyegetést jelentenek" Spanyolország biztonsági érdekeire. A kiutasítottak listájának véglegesítése még folyamatban van - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva elmondta: Oroszország madridi nagykövetét nem utasítják ki, mivel a spanyol kormány továbbra is bízik abban, hogy a háború véget ér, és visszatérhetnek a diplomácia, valamint a párbeszéd útjaira.



A tárcavezető hangsúlyozta, hogy "a barbárságot tükröző" felvételekkel szemben a nemzetközi közösség nem maradhat közömbös, és erélyes választ kell adni rájuk. Spanyolország követeli a háborús bűnök azonnali kivizsgálását, a felelősök megbüntetését - jelentette ki.



José Manuel Albares elmondta: az ukrán nép nincs egyedül, "Spanyolország - csakúgy, mint a nemzetközi közösség túlnyomó többsége - továbbra is támogatja az orosz agresszióval szemben, amely sajnos, szó szerint nem ismer határokat".



Hozzátette: kedd délután tolmácsolni fogják ezt a szolidaritást Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is, aki videokapcsolaton keresztül felszólal a spanyol parlamentben.



A Kijevtől 30 kilométerre fekvő Bucsában legalább 330-350 holttestet találták az orosz csapatok elvonulása után, az áldozatok pontos száma még nem ismert. Az ukrán hatóságok hétfőn már vizsgálatot indítottak a főváros környékén elkövetett esetleges orosz háborús bűntettek ügyében. Az Európai Unió az ukrán főügyésszel együttműködve nyomozócsoportot hozott létre a tömeggyilkosságok bizonyítékainak összegyűjtésére, dokumentálására, elemzésére, valamint a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálására.



Egyre több ország dönt orosz diplomaták kiutasításáról, a többi közt Belgium, Lengyelország, Csehország, Írország, Hollandia, Franciaország, Németország, Dánia és Olaszország jelentett be már erről szóló döntést.

MTI