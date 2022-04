Nem a gázzal kezdené az orosz energiaimport felszámolását Baerbock

2022. április 5. 16:28

Teljes mértékben meg kell szüntetni az Oroszországban kitermelt fosszilis energiahordozók importját az Európai Unióba, és ezt a szénnel kell kezdeni - jelentette ki a német külügyminiszter kedden Berlinben az Oroszországgal szemben tervezett újabb szankciós csomaggal kapcsolatban.

A jövő nem a széné. De a gáz marad. Baerbock német külügyért valószínűleg szakértői bírták józan belátásra – bangkokpost.com

Annalena Baerbock az Ukrajna elleni orosz agresszió következményeitől sújtott Moldova javára rendezett nemzetközi adományozói konferencia után tarott tájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta: Németország a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7 csoport soros elnökeként és Franciaország az EU Tanácsának soros elnökeként egyetért abban, hogy a Bucsában és más ukrajnai településeken tapasztalt "embertelenségekre" és orosz "háborús bűncselekményekre" válaszul az EU-nak össze kell állítania az ötödik szankciós csomagot, megkezdve az oroszországi energiahordozók importjának leállítását a szénnel, amit követhet majd a kőolaj és a földgáz.



Kiemelte: figyelembe kell venni, hogy az uniós tagok függősége az orosz energiaimporttól eltérő, ezért olyan menetrendet kell kidolgozni az import leállítására, amely az összes tagországban betartható.



Az ukrán polgári lakosság elleni vérengzésekre válaszul Németország azt is megvizsgálja, hogy olyan fegyverrendszerekkel is támogassa az orosz támadás elleni védekezést, amilyeneket eddig még nem küldött Ukrajnának - mondta Annalena Baerbock.



A német-francia szervezésű adományozói konferencián 695 millió euró (260 milliárd forint) értékben ajánlottak fel támogatást Moldovának. A kezdeményezéshez több mint 30 ország csatlakozott. Németország egy 50 millió eurós hitelkeretet nyit meg, szabad felhasználásra. A támogatás legfőképpen az Ukrajnából érkező menekültek ellátását és az orosz energiafüggőség lazítását szolgálja.



Natalia Gavrilita moldovai kormányfő a tájékoztatón kiemelte, hogy országa az egyetlen Európában, amelynek földgázellátása 100 százalékban az orosz importra épül.

Moldva orosz gázfüggősége teljes. A kormányfő, Gavrilita nem veszítheti el kapcsolatát a valósággal – cde.news

Hozzátette, hogy az energiaellátás diverzifikálása - vagyis újabb források bevonása - mellett Moldovának támogatásra van szüksége a szomszédos Ukrajnából érkező menekültek ellátásában is.



Az alig 2,5 milliós országba már 400 ezernél is többen érkeztek, és nagyjából 100 ezren maradnak is. Ők többnyire idősek, nők, gyerekek, a legelesettebb, legsérülékenyebb emberek - húzta alá Natalia Gavrilita.

