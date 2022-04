Zelenszkij győzelmet és nagy győzelmet is megkülönböztet

2022. április 5. 17:55

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette kedden, hogy a jelenlegi helyzetben győzelemként fogja értékelni azt, ha sikerül megvédi Ukrajnának azokat a területeit, amelyek február 24-ig, az ország elleni orosz háború kezdetéig Kijev ellenőrzése alá tartoztak, az pedig "nagy győzelem lesz", ha helyreállítják az ország teljes területi egységét.

Az államfő erről ukrán újságíróknak adott interjújában beszélt, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál közölt le. Kijelentette: elsődleges fontosságúnak tartja Ukrajna szuverenitásának megőrzését. "Másodszor, nagyon szeretném, ha nem veszítenénk el emberek százezreit" - szögezte le. A harmadik legfontosabbnak azt nevezte, hogy Ukrajna nem mond le a tőle Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félszigetről, Kijev ennek a kérdésnek a rendezésében csupán "halasztásba" egyezik bele. Kiemelte, hogy a Donyec-medencei Moszkva-barát szakadár területek esetében sem mond le Ukrajna arról, hogy ezek a területek hozzá tartoznak.



"Az a tény, hogy Oroszország elismerte a donyecki és a luhanszki régiók egyes részeit valaminek, úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a kiutat ebből a helyzetből.

Számunkra nagyon fontos ezen területek ukrán státusának megőrzése. Ez az egyik alapvető dolog, de ez lesz a legnehezebb történet" - fejtegette az elnök.



Zelenszkij szerint ha most harcba bocsátkozik Ukrajna a Donyec-medencei megszállt területekért, 40-50 ezer, de akár százezer embert is veszítene. Elismerte, hogy Oroszország ugyanakkor törekszik még további ukrán területek elfoglalására a medencében és az ország déli részén.



Az elnök szerint a Kijev megyei Bucsában feltárt "orosz vérengzések" után is folytani kell a tárgyalásokat Oroszországgal, legalább azért, hogy a humanitárius kérdéseket rendezzék. Moszkva változatanul tagadja, hogy orosz katonák civileket végeztek volna ki Bucsában, megrendezett provokációnak nevezi az ott történteket.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter felszólította fel kedden a Twitteren Ukrajna szövetségeseit: ne vásároljanak se gázt, se olajt, se szenet Oroszországtól, hogy "Bucsa esete ne ismétlődhessen meg".



Az ukrán határőrség is beszámolt arról, hogy az orosz erők Mariupol városának lövetése közben eltaláltak egy dominikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót, amelyen tűz ütött ki, és a hajó süllyedni kezdett. Kapitányának közlése szerint sérültek is vannak a hajón, de számuk egyelőre nem ismert.



Az ország keleti részében, a Feldman ökopark nevű harkivi állatkert vezetője videoüzenetet tett közé, amelyben arról beszélt, hogy a létesítmény gyakorlatilag teljesen megsemmisült az orosz támadások következtében. A nap végéig dönteniük kell arról hogy a nagyobb termetű állatokat, medvéket, tigriseket, oroszlánokat - amelyeknek a ketrecei megsérültek - elaltassák-e, ha nem tudják máshová elszállítani.



A Luhanszk megyei Rubizsne településen az orosz erők eltaláltak egy salétromsav-tárolót - közölte Szerhij Hajdaj megyei kormányzó a Facebookon. Arra kérte a település lakóit, hogy maradjanak otthonaikban vagy az óvóhelyeken, a levegőben terjedő egészségkárosító gáz miatt tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.



A luhanszki szakadárok a településről visszavonuló ukrán "nacionalistákat" vádolták a tartályok felrobbantásával.



A híradások szerint a kijeviek elkezdtek visszatérni az ukrán fővárosba, továbbá az északi országrészben lévő Csernyihiv megyébe, a helyi vezetés viszont egyelőre ezt még nem javasolja. Kijev és Csernyihiv környékéről a múlt héten kezdtek elvonulni az orosz erők.



A kijevi vezérkar legfrissebb, keddi összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 18 500 orosz katona esett el, mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 150 orosz repülőgépet, 134 helikoptert, hét hadihajót, 656 harckocsit, 1858 páncélozott harcjárművet, 332 tüzérségi és 55 légvédelmi rendszert, valamint 107 rakéta-sorozatvetőt - jelentette a vezérkar.



MTI