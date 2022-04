ITM: uniós forrásátcsoportosítás segíthetne az ukrán menekülteken

2022. április 5. 18:42

Az Európai Egyetemek szövetségéről és a krízishelyzetek kezeléséről egyeztettek az uniós tagállamok szakpolitikusai az Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanács ülésén kedden Luxembourgban. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára kiemelte: a beruházás az oktatásba és a korszerű képzésekbe növeli az országok ellenálló képességét a válságokkal szemben.

A tárca az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: az Európai Bizottság öt éve azzal a fő céllal indította útnak az Európai Egyetemek pályázatát, hogy a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét stratégiai együttműködéseik kereteinek létrehozásával erősítse.



Magyarország a kezdetektől támogatja a kezdeményezést, amelyben kiemelkedő számban vesznek részt magyar egyetemek - emlékeztettek.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a szövetség elősegíti a hazai felsőoktatás bekapcsolódását az európai kutatási és innovációs térbe. A magyar egyetemek eddig mintegy 4,5 milliárd forint támogatást nyertek el más európai intézményekkel közös projektjeikre, húsz százalékos önrészüket a kormány átvállalja - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a tavaly kezdődött programozási időszakban meghirdetett harmadik körben több magyar egyetem készül pályázni. A magyar delegáció vezetője fontos esélyegyenlőségi szempontként említette, hogy a szövetségből kimaradó intézmények is részesülhessenek uniós, regionális és tagállami szintű támogatásokban - hangsúlyozták.



Közölték: az egyeztetés kiemelt témája volt az oktatást is érintő válsághelyzetek - a koronavírus-világjárvány mellett az ukrajnai háború - kezelése.



A közleményben idézték Bódis Józsefet, aki kifejtette: az elmúlt időszak megmutatta, hogy az uniós tagállamok elkötelezettek az egységes fellépés és szolidaritás mellett az oktatásban is.



Az államtitkár ismertette: az ukrajnai háború kitörése óta több mint félmillióan menekültek Magyarország területére. A köznevelésben és szakképzésben tanulók folyamatos oktatása, felzárkóztatása érdekében a kormány heti öt délutáni, egyéni foglalkozást biztosít, a befogadó iskolák többlettámogatást kapnak. A középfokú képzést éppen befejezők ingyenes magyar érettségire jelentkezhetnek.



Közlése szerint az egyetemi kollégiumokban több mint hétszáz menekültet szállásoltak el, sokan találtak átmeneti otthonra a határ menti szakképzési centrumok jóvoltából.



Bódis József jelezte: "Magyarország a bajbajutottak megsegítése érdekében a mobilitási pályázatok maradványösszegeinek átcsoportosítását javasolja az Európai Bizottságnak".

MTI