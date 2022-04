Az ellenzéki vízió hiányának is döntő szerepe volt a választási kudarcban

2022. április 5. 20:34

Orbán Viktor kormányfő megítélését, az ellenzék "kudarcos" mozgósító kampányát és víziójának hiányát, valamint az ukrajnai háborút jelölték meg a vasárnapi országgyűlési választás eredményének főbb okaiként a XXI. Század Intézet választásértékelő kerekasztal-beszélgetésén részt vevő elemzők kedden Budapesten.

Závecz Tibor, a Závecz Research alapító-ügyvezetője a Terror Háza Múzeumban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy az ukrajnai háború kapcsán a Fidesz-KDNP narratívájának az ereje sokkal nagyobb volt, mint az ellenzéké, az "túlment" a kormánypártok meglévő, elkötelezett szavazóbázisán.



ijelentette, a kormánypártok "elmeneteli szándékot" megerősítő kampányt, míg az ellenzék "kudarcos" mozgósítási kampányt folytatott. A "hardcore" ellenzéki szavazókat bombázták üzenetekkel, feleslegesen - tette hozzá Závecz Tibor.



Az ellenzéki vereség másik fő okaként a vízió hiányát jelölte meg. Az elmúlt években nem derült ki semmilyen olyan alternatíva, amely "el tudta volna mesélni az embereknek" az Orbán Viktorhoz és a Fideszhez képesti más Magyarország vízióját - mondta Závecz Tibor, aki szerint az ellenzék el volt foglalva az "összerázódás különböző státuszaival", nem volt ideje és szellemi kapacitása arra, hogy a magyar társadalomnak egy olyan víziót adjon, amely túlmegy azon: "nem akarom" Orbán Viktor hatalmi rendszerét megtartani.



Závecz Tibor szerint az is hiányzott az ellenzéknél, hogy érzelmileg tudjon azonosulni a társadalom egy részével, tudjon hozzá kapcsolódni, kötődni.



Kitért arra is, hogy amikor az ellenzék az összefogás kapcsán végre eljutott egy nyugvópontra, új helyzet állt elő Márki-Zay Péter megjelenésével. Így "egy kicsit lehetett az egészet kezdeni elölről" - fogalmazott Závecz Tibor, aki szerint most ellenzéki oldalon a szervezeti szétesés jelei figyelhetők meg.



Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a vasárnapi voksolás valójában miniszterelnök-választás volt, azt kellett eldönteni: Orbán Viktor maradjon, akit ismerünk, megszoktunk, "tudjuk, hogy mit várhatunk tőle", vagy pedig egy kísérletbe bocsátkozunk és "Márki-Zay Pétert emeljük trónra". Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének a felmérések szerint sem volt soha többsége Orbán Viktorral szemben - jegyezte meg.



Kitért arra is, szerinte a közvélemény-kutatók ott tévedtek, hogy nem értették meg, mi az a nagyon egyszerű dilemma, ahogy felfogják az emberek a választást.



Mráz Ágoston Sámuel elmondta, az ellenzék erősen polarizált, a közös lista papíron megvolt, az egység valójában nem létezett és a választók érezték, hogy ez nem egy egységes ellenzék. "Ez is egy komponense volt annak, hogy nem szavaztak bizalmat ennek az ellenzéknek" - fogalmazott.



Mráz Ágoston Sámuel kijelentette: az integráció egyetlen járható útja egy tehetséges vezető felbukkanása lenne. "Ez a Fidesznek a megkerülhetetlen versenyelőnye" - mutatott rá, majd úgy fogalmazott: "Orbán Viktor egy roppant tehetséges politikus, aki ezt a kőkemény politikai munkát el tudta végezni, hogy valódi egységbe szervezte azt a politikai közösséget, amelyet irányít".



Azt mondta, Gyurcsány Ferencnek van politikai tehetsége, de neki az "ősproblémája" a népszerűtlensége, ami miatt nem tud előállni és vezetni egy közösséget, hanem mindig valakit előre kell tolnia, aki láthatóan ezt a munkát nem tudja kellő minőségben elvégezni.



Mráz Ágoston Sámuel szerint a háborús helyzetben Orbán Viktor tapasztalata versenyelőnyére vált.



Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató igazgatója szerint is döntő szerepe volt a háborúnak a választás végeredményében.

Rámutatott, a háború egy olyan helyzetet teremtett, amelyben a biztonság és a stabilitás igénye került a kampány középpontjába.



Így nagyon nehéz lett bármilyen vezetőnek az ellenzéki oldalon, hogy a hatalomban lévő és az üzeneteit az előbbi alapértékekre összpontosító, kompetens és döntésképes miniszterelnökkel szemben érvényesüljön - mondta.



Hann Endre szerint a Jobbik szavazóinak is kulcsszerepe volt a választás kimenetelében, ugyanis jelentős részük a Mi Hazánk Mozgalomhoz vándorolt.



Barthel-Rúzsa Zsolt, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elnökhelyettese is arról beszélt, hogy miniszterelnök-választás volt vasárnap, és azt mondta, hogy a választók alkalmasabbnak találták az ország vezetésére Orbán Viktort, mint Márki-Zay Pétert, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét.



A választási eredményben szerinte nagy szerepe volt a mozgósításnak is. Mindkét oldalra vonatkozóan megállapítható, hogy példátlan méretű aktivizálás zajlott a közösségi médiában - mondta.



Barthel-Rúzsa Zsolt kiemelte azt is, hogy a Fidesznek mindig van egy világos és követhető politikai stratégiája, míg az ellenzéknél ilyen nincs.



MTI