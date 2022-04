Jourová: A Bizottság hamarosan újabb jogállamisági jelentést tesz közzé

2022. április 6. 21:30

Az Európai Bizottság hamarosan újabb jogállamisági jelentést tesz közzé, immáron a harmadikat, amelyben első ízben ajánlásokat is megfogalmaz az uniós tagállamoknak az igazságügy, a korrupció elleni küzdelem, a médiaszabadság valamint a fékek és ellensúlyok rendszerére vonatkozóan - jelentette ki Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Jourová a Magyarországgal, illetve Lengyelországgal szemben zajló, hetes cikkely szerinti - jogállamisági - eljárások állását tárgyaló vitában felhívta a figyelmet: a tagállami kormányokat tömörítő uniós Tanács május 30-án ismét magyar jogállamisági meghallgatást tart, továbbá a bizottság kedden bejelentette, hogy aktiválja a - szintén a jogállamisággal összefüggő - úgynevezett feltételességi mechanizmust Magyarországgal szemben. Kijelentette: a bizottság osztozik az EP aggályaiban a magyar jogállamiságot illetően, és sajnálatát fejezte ki, amiért a Tanács még nem tett pozitív előrelépést a 7. cikkelyes eljárással kapcsolatban.

Lengyelországgal kapcsolatban kifejtette: a jogállamiság helyzete az országban továbbra is aggasztó. A legfőbb okot az aggodalomra az adja, hogy a lengyel alkotmánybíróság ítéletei megkérdőjelezték az uniós jogrendet. Hozzátette azonban, hogy pozitív elmozdulást lát a lengyel hatóságok részéről a bíróságokra vonatkozó fegyelmi kamara ügyében.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője angol nyelvű felszólalásában elmondta: vasárnap a Fidesz-kormány akkora győzelmet aratott a parlamenti választásokon, amelyhez hasonlóra nem volt példa az elmúlt 30 évben Közép-Európában. "A választási eredmények nemcsak a magyar ellenzék látványos kudarcát mutatják, hanem azt is, hogy a magyar emberek határozottan és egyértelműen elutasították a brüsszeli elit és az EP számos képviselőjének politikai beavatkozásra tett kísérleteit" - hangsúlyozta. Mint mondta, az EP most egyértelmű választás előtt áll: vagy tiszteletben tartja az emberek akaratát, és új együttműködési fejezetet nyit Magyarországgal vagy folytatja a Magyarország elleni "rosszindulatú ideológiai dzsihádot". "Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy az EP az utóbbit választja, ez is azt mutatja, hogy nem tiszteli a demokrácia egyik legfontosabb elvét, a vox populit, azaz a nép szavát" - hangsúlyozta. Hozzátette: "a magyarok elutasítják az Önök arrogáns ideológiai kioktatását.

Európa szörnyű háborúval néz szembe, menekültek milliói érkeznek az EU-ba, gazdasági válság fenyeget. Józanságra és egységre van szükségünk. Itt az ideje, hogy békén hagyják Magyarországot és Lengyelországot" - hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.

Cseh Katalin, a Momentum uniós parlamenti képviselője felszólalásában elmondta: "a Fidesz vasárnapi választási győzelme után ismét aggódni kell amiatt, ki lesz a kormány következő célpontja".

"A kormány eltiporta a független médiát, megbélyegezte a civil szervezeteket, megnyirbálta az önkormányzatok finanszírozásait, és LMBTI-közösséget is megtámadta más kisebbségekkel együtt. A választási győzelmük után a helyzet súlyosbodni fog Magyarországon"- jelentette ki.

A momentumos politikus véleménye szerint "aggasztó", hogy az uniós intézmények a 7-es cikk szerinti eljárás megkezdése után két és fél évvel sem tettek előrelépést, és a brüsszeli bizottság is egy évig visszatartotta a kondicionalitási mechanizmus alkalmazását.

MTI