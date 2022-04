BL - Londonban nyert a Real Madrid, kikapott a Bayern

2022. április 7. 00:15

Benzema újra lecsapott – a francia mesterhármasával idegenben került előnybe a Real a Chelsea elleni BL-negyeddöntőben

A Real Madrid Karim Benzema mesterhármasával idegenben 3–1-re legyőzte a címvédő Chelsea-t a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a párharc első mérkőzésén.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés

Chelsea (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–3 (1-2)

gól: Havertz (40.), illetve Benzema (21., 24., 46.)

Londonban szakadó esőben lendületesen kezdtek a csapatok, majd a spanyolok az első félidő közepén három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert: Karim Benzema mindkétszer fejjel volt eredményes. A Chelsea – amelynél Lőw Zsolt a másodedző – ezt követően óriási nyomás alá helyezte ellenfelét, és Kai Havertz révén – szintén fejessel – szépített.

A szünetig újabb két spanyol helyzet maradt ki, Benzema óriási ziccert rontott. A francia támadó újabb találatára aztán nem kellett sokat várni, a 46. percben Edouard Mendy kapus hibáját kihasználva volt eredményes. Növelte a tempót és a nyomást Chelsea, de a jól záró Real Madriddal szemben mezőnyfölénye ellenére sem tudott újabb gólt szerezni.

A Chelsea hatodszor találkozott a Real Madriddal, és először kapott ki a spanyol riválistól. A visszavágókat jövő kedden rendezik.

A Villarreal megtréfálta a Bayernt, előnyből várhatja a BL-negyeddöntő visszavágóját

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a spanyol Villlarreal hihetetlenül racionális futballal verte 1-0-ra a német Bayern Münchent.

Alaposan meglepte a Bayern Münchent a hazai csapat a mérkőzés elején, pedig az 50. BL-meccsére készülő Unai Emery, a spanyolok vezetőedzője a meccs előtt megmondta, hogy már nem lehet őket meglepetéscsapatnak titulálni.

Bajnokok Ligája-negyedöntő, első mérkőzés

Villarreal-Bayern München 1-0 (1-0)

Gól(ok): Danjuma

Kiegyenlített játék zajlott a pályán, halvány német fölénnyel, de a “sárga tengeralattjárók” a nyolcadik percben egy szép támadás végén megszerezték a vezetést Arnaut Danjuma Groeneveld révén, aki közelről passzolt Neuer hálójába (1-0).

A hollandnak ez már a hatodik gólja volt a szezonban a a Bajnokok Ligájában, ezzel minden idők legeredményesebb futballistájának vallhatja magát a klub történetében BL-meccseken.

A hátrány ellenére nem váltott ritmust Nagelsmann csapata, amely többet birtokolta a labdát, de a fegyelmezetten záró spanyolok mellett komoly nehézséget jelentett a helyzetek kidolgozása.

Az első félidőben mindössze ötször próbálkoztak a bajorok, de a kaput egyszer sem találták el. Ilyen utoljára 2019 márciusában a Liverpool ellen történt a német bajnokkal.

Ezzel szemben centiken múlott, hogy a Villarreal nem duplázta meg előnyét az első játékrész hajrájában: Francis Coquelin kapott szép labdát a baloldalon, a beadása viszont úgy csúszott le, hogy azzal megtréfálta a németek rutinos kapusát, a labda behullott a kapu baloldalába. A Bayern szerencséjére a visszanézték az esetet a VAR-szobában, és visszavonták a gólt, mert a francia a passz pillanatában centikkel a védelem előtt állt.

Nem volt érdemtelen a spanyol-vezetés 45 percet követően.

Fordulás után a vendégek kezdeményezőbben folytatták a mérkőzést, de a változatlanul fegyelmezetten játszó sárga mezesek szerezhettek volna gólt: Gerard Moreno az 53. percben gondolt egyet és húszról telibe lőtte a jobb kapufát.

Pár perccel később Neuer hatalmas hibája után csapott le a labdára Moreno, aki a félpályáról célozta meg az üres kaput, de nem találta el. Ez is hatalmas helyzet volt.

Az általában precíz német gépezett nem működött a megszokott módon: az utolsó passzok nem jöttek be, ha lehetőség adódott, akkor az önfeláldozó védők mentettek. Amikor rajtuk is átment a labda, akkor Rullinak nem kellett nagyokat védenie, de legalább már megdolgoztatták a bajorok, akik becsülettel mentek előre, de közben hátul is nagyon kellett figyelniük, mert az Emery-gárda kontrái nagyon veszélyesek voltak.

A hajrához közeledve egyre erősödött a német nyomás, de a spanyol retesz hibátlanul zárt, általában a védők és a támadósor között ritkán volt 20 méternél több hazaiaknál. Igazi csapatmunka, Lewandowskiék nem voltak képesek kibontakozni.

Mindemellett a nagy munkában a Villarreal játékosai elfáradtak, a kontrákra már nem nagyon maradt erő. Emery érezte ezt, ezért az utolsó 10 percre kettőt cserélt.

Az utolsó percekben a hazai kapu előtt pattogott a labda, becsületesen küzdött az egyenlítésért a Bayern, de nem jött össze semmi, maradt az 1-0, ami nem rossz eredmény számukra a visszavágóra.

A Bayern Münchennek egy 22 mérkőzéses, idegenbeli veretlenségi szériája szakadt meg a Bajnokok Ligájában. Legutóbb 2017. szeptember 27-én kapott ki Párizsban, a Paris Saint-Germaintől 3-0-ra. Azon a mérkőzésen a Villarreal mostani edzője, Unai Emery volt a franciák mestere. A jelek szerint ismeri a receptet a bajorok ellen.

Másik sorozatát is megszakította a spanyol csapat a Bayernnek: utolsó 30 mérkőzésén mindannyiszor betalált az ellenfelek hálójába, szerda estig 2019. februárjában volt az utolsó eset, hogy érintetlenül hagyta az ellenfél hálóját, akkor a Jürgen Klopp által irányított Liverpool védekezett hibátlanul.

m4sport.hu