Nem tudott győzni a frankfurti El-negyeddöntőben a Barcelona

2022. április 8. 01:15

A Barcelona 1–1-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurt vendégeként a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzés:

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona 1–1 (0–0)

gól: Ansgar Knauff (48.), illetve Ferran Torres (66.)

kiállítva: Tuta (78. – Frankfurt)

A Barcelona kezdett aktívabban, már a harmadik percben védenie kellett Kevin Trappnak, a katalán mezőnyfölény közepette a Frankfurt kontrákkal próbálkozott, amelyek közül több veszélyesnek is bizonyult. Az egyik ilyen végén tizenegyest ítélt a játékvezető, de miután visszanézte a jelenetet, visszavonta azt. A szünetig egyik csapatnak sem sikerült gólt szerezni, a Barcelonát azonban érzékeny veszteség érte, a 23. percben – egy szerencsétlen mozdulat után – sérülés miatt le kellett cserélni Gerard Piquét.

A második félidő hazai góllal kezdődött, egy szöglet után Ansgar Knauff a tizenhatosról védhetetlenül bombázott Marc-Andre ter Stegen kapujába. A találat után egyből megduplázhatta volna az előnyt a Frankfurt, Lindström azonban 11 méterről fölé lőtt. A 61. percben Xavi Dembélét és De Jongot is becserélte, ettől felélénkült a Barcelona, amely nem sokkal később egyenlített is: Dembelé passzolt középre, majd Torres és De Jong régi Barcát idéző összjátéka után előbbi talált be.

Bő tíz perccel később megfogyatkozott a Frankfurt, Tuta megkapta második sárga lapját, így tíz emberrel folytatták a hazaiak, de a katalánok nem tudták újabb gólra váltani fölényüket, így 1–1-ről folytatódik a párharc jövő héten Barcelonában. Az M4 Sport és az m4sport.hu a visszavágót is élőben közvetíti.

további eredmények:

West Ham United – Olympique Lyon 1–1 (0–0)

gól: Jarrod Bowen (52.), illetve Tanguy Ndombele (66.)

kiállítva: Aaron Cresswell (45+3. – West Ham)

Braga – Glasgow Rangers 1–0 (1–0)

gól: Abel Ruiz (40.)

korábbi eredmény:

RB Leipzig – Atalanta 1–1 (0–1)

m4sport.hu