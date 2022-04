Karácsony: Ezt a választást benéztem

2022. április 8. 09:15

Karácsony Gergely (Fotó: Havran Zoltán)

Húsz éve nem volt ilyen választás, amit ennyire benéztem volna, ezt intellektuálisan is fel kell dolgoznom – nyilatkozta Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A főpolgármester tanácstalan, mi az, amit ennyire nem értettek, és véleménye szerint gyorsan nem is lehet megtalálni a kiutat. Arra a kérdésre, lenne-e még miniszterelnök-jelölt, Karácsony azt válaszolta: fogalma sincs, nem hiszi, mert ez annyira távolinak tűnik. Szerinte az a kérdés inkább: le lehet-e váltani ezt a rendszert parlamenti választással. Azt is elmondta: nem bánta meg, hogy visszalépett Márki-Zay Péter javára az előválasztáson. Karácsony hozzátette, országgyűlési mandátumát visszaadja, Szabó Rebeka lesz helyette képviselő.

Karácsony közölte azt is: jövő héten lesz az önkormányzati ciklus közepe, ezért számot vetett magával, és arra jutott, hogy büszke a mérlegére, csakúgy, mint arra, hogy Budapestet mégiscsak elhozta az ellenzék.

A főpolgármesteri mozgásterével kapcsolatban nem tudja, mi lesz, mert parlamenti kétharmados többséggel bármit meg lehet változtatni, de ezzel nem is szeretne foglalkozni. Annak, hogy Orbán Viktor máris belengette a városligeti munkák folytatását, Karácsony szerint az volt az értelme, hogy a miniszterelnök megmutassa, ki az úr a háznál.

MNO