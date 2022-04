Az EU elfogadta az Oroszország elleni szankciók ötödik csomagját

2022. április 8. 12:29

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján elfogadta az Oroszország elleni szankciók ötödik csomagját válaszul az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra, valamint az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett atrocitásokra - közölte az uniós tanács pénteken.

A tanácsi közlemény szerint az újabb uniós megszorító intézkedések célja az orosz kormányra és az ország gazdaságára gyakorolt nyomás növelése, valamint az Ukrajna elleni agresszióra szánt orosz erőforrások korlátozása.



A szankciós csomag uniós behozatali tilalmat rendel el az Oroszországból származó szénre és más szilárd fosszilis üzemanyagokra. Megtiltja az orosz lobogó alatt lajstromozott hajók kikötését az uniós kikötőkben. Kivételt csak a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket, a humanitárius szállítmányokat, illetve az energiahordozókat szállító vízi járművek képezhetnek.



Megtiltja minden orosz és fehérorosz közúti fuvarozási vállalkozás számára, hogy árut szállítson az Európai Unión belül, a rendelkezés érvényes a tranzitforgalomra is. Kivételt a gyógyszeripari, az orvosi, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket szállító, illetve a humanitárius célú közúti rakományok élvezhetnek.



Exporttilalom lép érvénybe 10 milliárd euró értékben a sugárhajtómű-üzemanyagot és egyéb áruk, például kvantumszámítógépek, fejlett félvezető-, illetve csúcskategóriájú elektronikai eszközök és szoftverek esetében, valamint behozatali tilalom érvényes 5,5 milliárd euró értében az olyan termékekre, mint a fa, a cement, a műtrágya, valamint egyes luxustermékek.



Az EU általános tilalmat rendelt el az orosz vállalatok számára az uniós tagállamok közbeszerzéseiben, valamint az orosz és fehérorosz állami szerveknek nyújtott valamennyi pénzügyi támogatásra.



Az uniós tanács úgy határozott, hogy szankcionálja azokat a vállalatokat is, amelyek termékei vagy technológiája szerepet játszik az Ukrajna elleni invázióban. Szankciós listára helyezett oligarchákat és üzletembereket, magas rangú orosz parlamenti tisztviselőket, valamint a dezinformáció terjesztőit és támogatóit, akik - mint írták - szisztematikusan terjesztik a Kreml narratíváját az ukrajnai orosz háborús agresszióról. A megszorító intézkedések kiterjednek a már szankcionáltak családtagjaira is annak érdekében, hogy az uniós szankciókat ne kerülhessék meg - emelték ki.



Az unió emellett teljes tranzakciós tilalmat vezetett be négy kulcsfontosságú orosz bankra, amelyek az orosz bankszektor piaci részesedésének összesen 23 százalékát teszik ki. A bankokat teljes mértékben elvágják az uniós piacoktól - közölték.



Az uniós tanács közleményében kijelentette: Oroszország Ukrajna elleni agressziója súlyosan sérti a nemzetközi jogot. A civilek ellen elkövetett támadások háborús bűnnek számítanak, felelőseit a nemzetközi joggal összhangban bíróság elé kell állítani. Hangsúlyozták: Mariupol és más ukrán városok ostroma, valamint a humanitárius hozzáférés megtagadása elfogadhatatlan. Az orosz erőknek haladéktalanul biztonságos menekülési útvonalakról kell gondoskodniuk, valamint engedélyezniük a humanitárius segélyek eljutását az érintett területekre.



Az Európai Unió Tanácsa végezetül felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul szüntesse be a katonai agressziót Ukrajna területén, azonnal és feltétel nélkül vonja ki minden haderejét és katonai felszerelését Ukrajna egész területéről, és tartsa tiszteletben Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét a nemzetközileg elismert határain belül.



Az Ukrajna megtámadása miatt elfogadott immár ötödik szankciós csomag értelmében a jogszabály közzétételét követően 120 nappal, vagyis augusztus elején lép hatályba.



MTI