A költészet napja - Versfelolvasással ünnepelnek Szatmárnémetiben

2022. április 8. 18:08

A járvány miatt két év kihagyás után a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata az Erdélyi Magyar Írók Ligájával együttműködve idén ismét megszervezi költészet napi hagyományos rendezvényét, amelyen a szavalatokat, versfelolvasásokat és irodalmi beszélgetéseket képzőművészeti programok is kísérik - közölte pénteken az erdélyi teátrum.

A vasárnap koradélután kezdődő, éjszakába nyúló rendezvény ideje alatt fiatal szatmári képzőművészek - Nagy Gabriella, Bántó Fanni, Simionas Varga Anna, Balog Tamás és Erdei Máté - a helyszínen készítenek el egy-egy alkotást Nemes Nagy Ágnes Szomj című verse alapján. A műveket elárverezik, a befolyt összegből az ukrán menekülteket támogatják.



Megnyílik a Nagy városokról beszélt a messzi vándor című József Attila-vers ihlette fotókiállítás. Az ezen látható munkákat tavaly a költészet napi online rendezvényen mutatták be. A kiállító művészek között van Babos Katinka, Oana Tarta, Köves Fanni, Vajda Béci és Sasu Valér.



A versblokkok között - amikor bárki mikrofonhoz léphet és szavalhatja vagy felolvashatja kedvenc versét - a Szamos Diákirodalmi Kör műsora is figyelemmel követhető. Az Erdélyi Magyar Írók Ligájából fiatal költők - Sánta Miriám, Varga László Edgár és Gál Hunor - is bemutatkoznak és megosztják gondolataikat, verseiket a közönséggel. Ezt követően Fehér Imola és Heinrich Andrea interaktív zenés játékra hívja a résztvevőket. Online jelentkezik be Závada Péter magyar költő, drámaíró, zenész, aki saját verseivel ismerteti meg az érdeklődőket.



A Nest csapata slam poetry – magyarul: nyekeregös – esttel várja a közönséget, de a programban helyet kap a zene is: Versek között címmel Bertóti Johanna ad zenés műsort, a rendezvényt pedig a Nagy Babos Rebeka duó dzsesszkoncertje zárja.



Lesz konyhaművészeti program is: magyar költők kedvenc ételeit és versek ihlette fogásokat lehet majd megkóstolni a különböző programpontok között.

MTI; gondola