Felavatták a 2. világháború hazlovi magyar áldozatainak felújított emlékhelyét

2022. április 8. 20:10

Kokes János, az MTI tudósítója jelenti: Ünnepélyesen felavatták pénteken a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében a második világháború utolsó napjaiban a településen életét vesztő 36 magyar állampolgár felújított emlékhelyét.

A tragikus esemény 77. évfordulója alkalmával megtartott megemlékezésen a település önkormányzatának, Magyarország prágai nagykövetségének, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek (BME), a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ), valamint a prágai Ady Endre Diákkörnek a képviselői vettek részt.



A vaskeresztekkel megjelölt két tömegsír, azok kőkoszorúja, valamint a temetőfalon elhelyezett emléktáblák felújítását a BME finanszírozta. A projekt megvalósításába a prágai magyar nagykövetség, a helyi önkormányzat és a CSMMSZ Karlovy Vary-i Helyi Egyesülete is aktívan bekapcsolódott. A hazlovi magyar tömegsírokat 1995-ben jelölték meg emléktáblával.



A felújított emlékhely felavatását eredetileg 2020 áprilisára, a tragikus események 75. évfordulójára tervezték, de a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani.



Boros Miklós prágai magyar nagykövet beszédében köszönetet mondott a helyieknek, konkrétan a néhány éve elhunyt Alzbeta Sztuková asszony családjának, hogy évtizedeken keresztül önzetlenül gondozták a magyar tömegsírokat.



Csiszár Emília, a BME nemzetközi rektorhelyettese azt mondta, hogy a Műegyetem saját halottainak tekinti a hazlovi tragédia áldozatait és a jövőben is gondoskodni kíván a sírokról.



Lenka Dvoráková, Hazlov polgármestere azt mondta: a helyi lakosok nagy tragédiának tekintik az 1945 áprilisában történteket, még annak ellenére is, hogy emberi tévedés következménye volt, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elhunyt magyar fiatalok emléke fennmaradjon.



Rákóczi Anna, a CSMMSZ országos elnöke kijelentette, hogy a szervezet ápolni fogja a tragikusan elhunyt magyar diákok emlékét.



Az ünnepi beszédeket követően a résztvevők gyertyát gyújtottak, és elhelyezték az emlékezés, a tisztelet koszorúit és virágait a két tömegsíron.



A megemlékezést követően Boros Miklós nagykövet a helyi Na Gruntu étteremben megtartott fogadáson átadta Majová Barbora, a Karlovy Vary-i helyi egyesület volt elnökének a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A magas magyar állami kitüntetést Áder János köztársasági elnök adományozta Majová Barborának a hazlovi magyar sírok rendbetétele és felújítása érdekében kifejtett tevékenységéért.



Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia konkrét oka egy amerikai tiszt későbbi elmondása szerint az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszert szállító vonatnak vélte a magyar egyetemistákat, professzoraikat és családtagjaikat Németországból Magyarországra szállító személyvonatot, s ezért légitámadást hajtott végre ellene. Az egyetemistákat 1944 decemberében a nyilas kormányzat kényszerítette arra, hogy tanulmányaikat Németországban folytassák. Az egyetemisták a háború vége előtt megpróbáltak visszatérni Magyarországra.



Az amerikai vadászgépek este hét óra után kezdték el bombázni a vonatot, majd a szerelvényből a közeli erdőbe menekülni próbáló civileket géppuskával is lőtték.



A ma ismert adatok szerint az amerikai támadásnak a helyszínen 23 halálos áldozata volt, míg 63-an súlyos sebesüléseket szenvedtek. Utóbbiak közül 13-an a közeli As városának kórházában vesztették életüket. Az áldozatok között volt a Budapesti Műszaki Egyetem három professzora, három mérnök tanársegédje, húsz mérnökhallgatója, hét szigorló orvosa és három családtag.

A magyar áldozatok közül tízen-tízen a hazlovi temetőben két tömegsírban, hárman különálló sírban nyugszanak. Az asi kórház temetőjében nyugvó 13 magyar áldozatra időközben már rátemettek, így a mai sírfeliratokon a nevük már nem szerepel.



MTI