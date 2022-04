A kramatorszki állomás elleni rakétatámadás: egymást okolják a háborúzók

2022. április 8. 20:49

Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi biztosa elítélte a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomása ellen elkövetett rakétatámadást - közölte a strasbourgi székhelyű nemzetközi szervezet pénteken.

A Donyeck megyében lévő állomás épületét pénteken érte rakétatámadás, amelyben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább ötven civil vesztette életét, közel 100 pedig megsebesült. Ukrán részről egyértelműen az országot február vége óta támadó orosz erőket teszik felelőssé a csapásért, az orosz védelmi minisztérium viszont provokációnak nevezte az esetet.



Dunja Mijatovic közleményében hangsúlyozta, hogy a támadás bizonyítéka a polgári élet semmibevételének, amely - szavai szerint - mára Oroszország ukrajnai katonai agressziónak állandó jellemzőjévé vált.



Kijelentette: felelősségre kell vonni azokat, akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért. Az ilyen támadások a nemzetközi humanitárius jog értelmében háborús bűncselekménynek is minősülhetnek - figyelmeztetett. Biztosítani kell, hogy mindazok, akik el akarják hagyni az ellenségeskedés által érintett vagy ilyen veszélynek kitett területeket, biztonságosan meg tudják ezt tenni - tette hozzá a 46 tagállamot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa.



Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága március közepén az Ukrajna ellen február 24-án indított orosz támadásra válaszul azonnali hatállyal megszüntette Oroszország tagságát a szervezetben. Oroszország részvétele az Európa Tanács munkájában 26 éves tagság után szűnt meg.

A tass.com az orosz állítást ismerteti, az orosz védelmi minisztérium adatai szerint a Kramatorszk pályaudvar elleni csapást az ukrán fegyveres erők rakéta-zászlóalja indította el a várostól 45 km-re délnyugatra fekvő Dobropolye közösségből.

Tocska-U Kijevben – portfolio/wikimedia

Tocska-U rakéta törmelékeit találták a helyszínen, orosz állítás szerint ezt a típust az ukrán hadsereg használja.

Párizs szerint emberiesség elleni bűntett a kramatorszki vasútállomás ellen elkövetett orosz rakétatámadás

Emberiesség elleni bűntettnek nevezte a francia külügyminiszter az Ukrajna keleti részén, a kramatorszki vasútállomás ellen elkövetett, legalább ötven halálos áldozatot követelő orosz rakétatámadást, amelyet Emmanuel Macron államfő is elítélt.

„Az ukrán civilek a legrosszabb elől menekülnek. A fegyvereik? Babakocsik, plüssmacik, csomagok. Ma reggel Kramatorszkban az indulni készülő családok megtapasztalták a szörnyűséget. Halottak tucatjai, sebesültek százai. Borzalom" - írta a francia elnök a Twitteren. Hozzátette: "Az áldozatokra gondolunk Kramatorszkban, Bucsában, Mariupolban, Harkivban, mindenhol Ukrajnában, támogatjuk a vizsgálatokat, hogy az igazságszolgáltatás megtörténjen. A továbbra is menekülő családokra gondolunk, befogadjuk őket az EU-ban, a béke uniójában."



Jean-Yves Le Drian külügyminiszter a France5 francia köztelevízióban péntek este arra emlékeztetett, hogy az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg új offenzívára készülve átcsoportosítja erőit, és Moszkva arra készül, hogy minél nagyobb területet szerezzen meg Kelet-Ukrajnában. Ott a helyi hatóságok az utóbbi napokban arra biztatták a lakosokat, hogy távozzanak a térségből, amíg azt még viszonylagos biztonságban megtehetik.



"Ekkor támadtak a pályaudvaron, a menekülőkre, azaz a civilekre, ami emberiesség elleni bűntettnek felel meg" - jelentette ki a francia diplomácia vezetője, aki szerint "ezek a bűntettek nem maradhatnak büntetlenek" - hangsúlyozta, utalva a bucsai atrocitásokra is.



"Szakértőkre van szükség, mert gyorsan konstatálni kell, dokumentálni kell sürgősen azért, hogy legyenek bizonyítékok az emberiesség elleni bűntettekről" - mondta Jean-Yves Le Drian.



Franciaország már korábban jelezte, hogy szakértőket bocsát a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezésére, és az ukrajnai ügyészség munkáját is támogatja.



mti; tass