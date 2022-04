Labdarúgó NB I - Kikapott a Honvéd Zalaegerszegen

2022. április 8. 21:56

A Zalaegerszeg 3-1-re legyőzte a vendég Budapest Honvéd együttesét a labdarúgó NB I 27. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A hazai együttes 309 perc után szerzett újra gólt a bajnokságban, immár hét találkozó óta veretlen, és sorozatban három 0-0-s döntetlen után győzött ismét. Demjén Patrik, a ZTE kapusa 643 perc után kapott gólt.



A vezetőedzőnek március 29-én kinevezett Molnár Balázs először irányította hazai pályán a ZTE csapatát.

NB I 27. forduló:

Zalaegerszegi TE-Budapest Honvéd 3-1 (2-0)



Zalaegerszeg, v.: Karakó



gólszerzők: Lesjak (32.), Tajti (45+1., 11-esből), Spoljaric (85.), illetve Lukic (62., 11-esből)



sárga lap: Szalay (87.), Lesjak (33.), illetve Sankovic (17.), Zsóri (36.)

ZTE:

Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi - Sankovic, Bedi - Meshack (Rebernik, 81.), Spoljaric (Posztobányi, 86.), Tajti (Kálnoki-Kis, 86.) - Zsóri (Szalay, 71.)

Honvéd:



Szappanos - Petkovic (Tamás, a szünetben), Batik, Lovric, Doka - Petruszenko, Hidi (Jonsson, 77.) - Nagy D., Zsótér (Kadiri, a szünetben), Machach (Bőle, a szünetben) - Lukic (Traoré, 70.)

Jobban kezdte a meccset ellenfelénél a Zalaegerszeg, amely az egész első félidőben nyomás alatt tartotta a rivális kapuját és több veszélyes helyzetet is kialakított a vendégek tizenhatosánál. A 32. percben egy pontrúgás után - kihasználva a fővárosi együttes védelmi hibáját - megérdemelten jutott vezetéshez a ZTE, amely a szünet előtti utolsó percben tizenegyest is rúghatott. A büntetőt - idénybeli első gólját szerezve - Tajti Mátyás értékesítette, így megnyugtató előnnyel vonulhatott öltözőbe a hazai csapat.



Fordulás után továbbra is a zalaiak voltak aktívabbak támadásban, de a labdát többet birtokolta a Honvéd. Hamarosan a vendégek jutottak tizenegyeshez, melyet Nenad Lukic magabiztosan értékesített, néhány perccel később pedig egyenlített is a fővárosi alakulat, melynek második találatát azonban videóbírós ellenőrzés után, szabálytalanság miatt érvénytelenítette a játékvezető.



Az utolsó negyedórában a kispestiek az egyenlítésért, a zalaiak pedig a győzelem bebiztosításáért küzdöttek, így megélénkült a meccs, amely végül a hajrában szerzett hazai góllal dőlt el. A ZTE összességében megérdemelten tartotta otthon a három pontot, mert többet és veszélyesebben támadott, mint riválisa.



MTI