Nyitrai: nem lesz a lakosságot sújtó adóemelés

2022. április 8. 23:39

Nem lesz a lakosságot sújtó adóemelés - jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Világgazdaság podcastjában pénteken.

Nyitrai Zsolt azt mondta: a globális helyzet Magyarországot is érinti: a magyar gazdaságot is több mint 2 éve "gyötri" a koronavírus-járvány, az energiaárak berobbanása, továbbá az orosz-ukrán háború. Mindezek miatt "költségvetési fegyelemre" lesz szükség, de leszögezte: "az embereket érintő megszorítás egészen biztosan nem lesz".



Fontos a pénzügyi stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása, mert enélkül nehezen lehetne gazdasági növekedés, és egyértelműen ez a cél - jegyezte meg.



A miniszterelnöki megbízott felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor vezette polgári kormánynak van tapasztalata a válságkezelésben. 1998 és 2002 között többször volt komoly árvízhelyzet Magyarországon. 2010 után egy gazdasági világválság közepette vették át a kormányzást majd megtörtént a vörösiszap-katasztrófa, aztán 2015-ben jött a migrációs válság, 2019 óta tart a koronavírus-járvány, most pedig kitört a háború. Ezen válságok kezelésénél a polgári kormány helyt tudott állni - jelentette ki.



Úgy értékelt, a vasárnapi országgyűlési választás eredménye is annak köszönhető, hogy amikor nehéz helyzetben volt az ország az Orbán Viktor vezette kormány nem a lakosság kiadásait növelte, hanem azok irányába fordult, akik "extraprofitot" halmoztak fel, mint a multinacionális vállalatok. Ezt nevezték "igazságos közteherviselésnek".



Szerinte az, hogy baloldali politikusok, baloldali elemzők "megszorításokat" vizonálnak, azt jelzik: "ők ezt tennék ha kormányra kerülnének". Ezért is jó, hogy nem így történt - értékelt. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy baloldali kormány 2009-ben épp a rászorulók helyzetét nehezítette, amikor elvett például egyhavi nyugdíjat az idősektől. Ezzel szemben az Orbán Viktor vezette kormány mindent megtesz, hogy megvédje az embereket a többletkiadásoktól. Ezért is vezették be a kamatstopot, valamint az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot és az üzemanyagárstopot. Mindegyiknek van egy határideje - emelte ki, de hozzátette: törekszenek rá, hogy ezeket meghosszabbítsák. Az üzemenyagár tekintetében is azt mondta, folynak a tárgyalások arról, hogy az miként lehetne a jövőben is fenntartható. A globális szinten növekvő infláció miatt is több olyan döntést hoztak, hogy azt "kevésbé érzékelhetővé" tegyék az emberek számára. Ezek mellett számos olyan döntés született még, mint például a 13. havi nyugdíj visszaadása, a hathavi fegyverpénz és a családi adóvisszatérítés, amelyek összesen többmillió embernek jelentettek segítséget.



Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: a polgári kormányzat működésének "lelke" a családok támogatása. Csak a családok támogatásával haladhat a magyar nemzet - jelentette ki.

Mindemellett az általa képviselt kiemelt társadalmi csoportok - köztük az idősek, a cukorbetegek, az ápolók, a horgászok - a jövőben is kiemelt figyelmet fognak kapni. Az egyes csoportok problémáinak megoldása, céljainak elérése ügye iránt a kormányfő is érzékeny. Ráadásul, mint mondta ezek sok esetben kis költségvetési vonzattal járnak. Céljuk, hogy a kormány és ezen kiemelt társadalmi csoportok közötti emberei és szakmai kapcsolatot még szorosabbra fűzzék - közölte.



Azt is kiemelte, hogy európai uniós helyreállítási alap forrásaiból minden tagállamnak jár 2100 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás továbbá 3600 milliárd forintnyi nulla százalékos kamatozású hitelkonstrukció. Ezek - mint fogalmazott - "nem ajándékok", ezek járnak Magyarországnak, a magyar nemzetnek. Ezekért a támogatásokért a magyar kormány küzdeni fog - közölte. Azt mondta: a magyar kormány nem kapott semmilyen, konkrétumot tartalmazó értesítést Magyarország elleni jogállamisági eljárásról. "Várjuk a fejleményeket" - fogalmazott, hozzátéve: "mi ki fogunk állni Magyarország és a magyar emberek mellett".



Nyitrai Zsolt szerint úgy tűnik, mintha a választási eredmények után "bosszúgépezet" indult volna be Brüsszelben.



A választási eredmény kapcsán Nyitrai Zsolt köszönetét fejezte ki valamennyi embernek - pártállástól függetlenül -, akik részt vettek múlt vasárnap a szavazáson. Külön megköszönte azoknak, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak. Azt mondta: a 136 parlamenti mandátum a levélszavazatokkal akár 137 is lehet a Fidesz-KDNP számára. "Ez minden idők legnagyobb választási sikere" - jelentette ki. A kormánypárti képviselő szerint ez a siker annak köszönhető, hogy az emberek érezték: a Fidesz-KDNP által vezette kormány számára mindig is Magyarország biztonsága volt az első. Látták, hogy a baloldalon "egy lehetetlen kényszerkoalíció" jött létre, s hogy ők " csak a hatalom megszerzése érdekébne álltak össze. Mindemellett a választók nagy többsége érezte az elmúlt 12 év közös eredményeit is.



A miniszterelnöki megbízott kérdésre válaszolva azt mondta: április végén május legelején lehet az újonnan megválasztott országgyűlés alakuló ülése. Nyitrai Zsolt megjegyezte: a baloldali ellenzéki képviselőknek el kellene fogadniuk a választást eredményét, s tiszteletben kellene tartaniuk a választók akaratát. Nyitrai Zsolt szerint a baloldali ellenzék fel fogja venni mandátumait.



Felhívta a figyelmet, hogy múlt vasárnap gyermekvédelmi népszavazás volt. Soha ne, volt még olyan ügy Magyarországon, amely egy irányba ennyi szavazatot kapott volna - emelte ki, hozzátéve: ez mindenképpen köti a következő kormányt és a parlamentet is.



MTI