Bige László cégének be kell fizetnie a 11 milliárdos kartellbírságot

2022. április 9. 11:58

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elrendelte a Nitrogénművek csoportra kiszabott 11 milliárdos bírság végrehajtását, miután a Kúria jogerősen elutasította a cégcsoport halasztási kérelmét – közölte a GVH az MTI-vel pénteken.

A nemzeti versenyhatóság tavaly októberben szabott ki rekordösszegű, 11,05 milliárd forintos bírságot a Nitrogénművek csoportra, amiért más piaci szereplőkkel együtt éveken keresztül jogsértően törekedett a verseny korlátozására a hazai műtrágyapiacon – emlékeztetett közleményében a hivatal.

Kiemelték, a résztvevők fele önként elismerte a kartellt, a cégcsoporton kívül pedig a többi érintett be is fizette, illetve az előírtak szerint törleszti a kirótt bírságot.

A közlemény szerint a Nitrogénművek csoport a döntést bíróságon támadta meg, egyúttal kérte a versenyhivatali határozat végrehajtásának – így a bírság befizetésének – felfüggesztését addig, amíg az akár évekig tartó, teljes jogorvoslati eljárás le nem zárul.

A bíróságok megvizsgálták a vállalatcsoport érveit, és egybehangzó döntést hoztak: előbb a Fővárosi Törvényszék, majd – jogerősen – a másodfokon eljáró Kúria is elutasította a Nitrogénművek halasztásra vonatkozó kérését, mivel nem látták igazoltnak, hogy a cégek működése valóban ellehetetlenülne. A Nitrogénművek csoportnak így a versenyhatósági döntés érdemi felülvizsgálatának menetétől függetlenül, haladéktalanul be kell fizetnie a bírság teljes összegét, valamint az eredeti, tavaly őszi fizetési határidő óta felgyülemlett késedelmi pótlékot, amely immár mintegy 300 millió forintot tesz ki, és a bírság teljes befizetéséig tovább növekszik – olvasható a GVH közleményében.

A Nitrogénművek Zrt./Bige Csoport közleménye a Gazdasági Versenyhivatal által kiszabott bírság befizetésével kapcsolatban

A Kúria 2022. április 4-én kézbesített végzésével a Nitrogénművek Zrt.-nek és több hozzá kapcsolódó vállalkozásnak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) rájuk bírságot kiszabó döntésével szembeni azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasította, ugyanakkor érdemben nem döntött a Nitrogénművek Zrt. és társai által előterjesztett kérelem tartalmáról. A döntést tudomásul véve a csoport a teljes összeget (11.056.317.000,- Ft) elkülönítette a Nitrogénművek Zrt. egy belföldi bankszámlájára, melyről a bírság végrehajtható, ugyanakkor a novemberben beadott azonnali kérelmünk óta olyan jelentős tények és körülmények merültek fel – orosz-ukrán háború, tovább növekvő energiaárak, ellátási lánc kockázatok – melyek előre nem voltak kiszámíthatóak és jövőbeli hatásuk is nehezen prognosztizálható, így egy új kérelem előterjesztésére törvényi lehetősége van a csoportnak, mellyel élni is fog.

“Az önkéntes befizetés a jelenlegi gazdasági helyzetben olyan felelőtlen magatartás lenne részünkről, melyet nem tudunk felvállalni. A vállalat gazdasági teljesítőképességét összetetten kell vizsgálni és egy erősen szezonális iparágban, a jelenlegi bizonytalan energiapiaci környezetben nem lehet egyszerű pénzügyi beszámolók alapján felmérni a bírság befizetésének hátrányait. Ennek komplex bemutatására, a jelenleg ismert üzleti tényezőket is részletezve egy új azonnali jogvédelem iránti kérelmet nyújtunk be. Álláspontunk szerint egy esetlegesen jogsértő GVH határozat miatt, aminek jogerős döntése akár 2-3 évig is elhúzódhat, nem lenne szabad korlátozni a Nitrogénművek Zrt. működését, aminek nemzetgazdaságilag jelentősen nagyobb hátránya lenne, mint a bírság beszedésének” – nyilatkozta Bige Zoltán, a társaság stratégiai igazgatója.

Mivel a vállalatcsoport a Kúria döntését követően eddig a bírságösszeg nagyjából 5 ezrelékét rendezte az államháztartás felé, a Gazdasági Versenyhivatal a Kúria döntése alapján – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – az adófizetők pénzének védelme érdekében elrendelte a pótlékkal növelt bírsághátralék végrehajtását, amit az adóhatóság végez el.

