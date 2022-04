Karácsony Gergely: Azért léptem vissza, hogy ne Dobrev nyerjen

2022. április 9. 12:35

Fotó: Földházi Árpád

Interjút adott a Blikknek Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint sem ő, sem más miniszterelnök-jelölt nem ért volna el sokkal jobb eredményt a vasárnapi parlamenti választásokon. Úgy véli, részben az elitista politizálás miatt szenvedett vereséget az ellenzék, a közös indulás pedig négy év múlva is elengedhetetlen.

„Tartozunk egymásnak annyival, hogy ha együtt vállalkozunk valamire, akkor is egymás mellett állunk, amikor ez nem sikerül. Nem akarok senkinek semmilyen szemrehányást tenni, de én ezt így éreztem helyesnek” – válaszolta arra a kérdésre, miért maradt az eredményvárón Márki-Zay mellett a színpadon, mikor az összefogás legtöbb tagja cserben hagyta őt.

Elmondta, hogy az eredmény olyan mértékben maradt el a várakozásaiktól, hogy azt biztosan nem lehet csak és kizárólag a kampány legfontosabb szereplőjének a nyakába varrni.

Karácsony arról is beszélt, hogy szerinte valójában nem Budapest-vidék ellentét van. „Én egy baloldali politikus vagyok, és nagyon szerettem volna, ha a kampányunk a szociális válság megoldását érintő javaslatokról szól, ehhez képest a fő üzenetünk az volt, mi nem vagyunk a Fidesz. Ez nem volt elég. Valamilyen pozitív ígéret talán fontosabb lett volna. Nemcsak a vidékről van itt szó, Budapesten is az látjuk, minél hátrányosabb helyzetű egy csoport, annál nagyobb a Fidesz támogatottsága. Az egész országra érvényes, hogy míg a Fidesz populista politikát folytatott, az ellenzék egy elitista politikába szorult be” – fogalmazott, majd hozzátette: Azt látom ugyanakkor, a választás legközvetlenebb oka az volt, hogy a Jobbik-szavazók nem támogatták az ellenzéket.”

Arra a kérdésre, hogy jobb eredmény született volna-e, ha ő lesz a közös jelölt, azt felelte: „Az biztos, hogy a különbség akkora volt a Fidesz és az ellenzék között, hogy önmagában a miniszterelnök-jelölt személye nem magyarázza az eredményt.”

A főpolgármester rávilágít az interjúban: Azért léptem vissza az előválasztáson, mert ha ezt nem teszem meg, egyértelmű, hogy Dobrev Klára lett volna az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.”

Hozzátette, hogy mivel a Fidesz láthatóan arra készült, hogy Gyurcsánnyal azonosítsa a teljes ellenzéket, azt gondolta, Márki-Zay Péternek több esélye van megszólítani a bizonytalan szavazókat.

Az interjú végén kitért arra is, hogy továbbra is elkötelezett az LMP és a Párbeszéd szorosabb szövetsége mellett. Zárásul elmondta: „Az biztos, hogy az ellenzéki pártoknak együtt kell maradniuk. Örülök annak, hogy a pártok vezetői a vereség után is nyilvánvalóvá tették, közösen kell a választók bizalmáért újra megküzdenünk, amíg ez a választási rendszer van.”

