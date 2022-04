Nicolas Bay: A magyar kormány példát mutat Európának

2022. április 9. 16:40

Nicolas Bay Fotó: MH/Hegedüs Róbert

A magyar kormány politikáját saját országa számára is példamutatónak tartja Nicolas Bay francia európai parlamenti képviselő. Éric Zemmour elnökjelölt pártja, a Visszahódítás politikusát az MCC budapesti választási eredményváróján kérdeztük.

– Hogyan látja a helyzetet az elnökválasztás előtt?



– Jelenleg újraszerveződik a francia politikai színtér. Éric Zemmour arra törekszik, hogy összefogja a megosztott jobboldalt, egyesítse Emmanuel Macronnal szemben. A Republikánusok és a Nemzeti Tömörülés soraiból is érkeznek támogatói. Ami a kampányt illeti, nem volt demokratikus. Macron csak azt akarja, hogy újraválasszák, de arról már nem hajlandó számot adni, eddig hogyan teljesített, mit váltott valóra az ígéreteiből.



– Milyen a demokrácia helyzete?



– A francia demokrácia súlyos beteg. A választási rendszer nem arányos, népszavazás pedig nincs is. Szemben Magyarországgal, ahol az emberek közvetlenül elmondhatják a véleményüket, legutóbb a gyermekvédelem témájában.



– A magyar választást akkora nemzetközi érdeklődés kísérte, mint a franciát. Mi ennek az oka?



– Orbán Viktor azon kevés európai vezető egyike, aki szembe mer szállni az Európai Bizottsággal, ellent tud mondani az uniós intézmények túlkapásainak, kicsapongásainak. Ami Magyarországon létrejött, az más országoknak, sőt az uniós intézményeknek példa lehet: több demokrácia, szuverenitás, az európai identitás védelme.



– El is látogatott a választásokra, miért tartotta fontosnak? Milyenek voltak a tapasztalatai?



– Ki akartam fejezni a támogatásomat. Orbán Viktor példamutató európai vezető, aki védi a keresztény értékeket, az egyén szabadságát, megvédi az országát az illegális bevándorlástól. A választások napjának lebonyolítása pedig kifogástalan volt.

Magyar Hírlap