Erősen sántít Márki-Zay győzelmi jelentése

2022. április 10. 01:50

Csak a külképviseleti és átjelentkezéses választók szavazataival tudott több voksot szerezni saját városában a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Ám erősen kétséges, hogy ezeknek a választóknak mindegyike hódmezővásárhelyi. Ha végül a városban több szavazatot is szerzett a baloldal miniszterelnök-jelöltje, az legfeljebb apró sebtapasz, hiszen a csongrádi körzetben fölényesen nyert a fideszes Lázár János.

Büszkén írta ki Facebook-bejegyzésében nemrég Márki-Zay Péter, hogy „Vásárhely megvan”, amellyel azt akarta jelezni, hogy Csongrád-Csanád megye 4. számú körzetén belül Hódmezővásárhelyen nagy nehezen, de sikerült megelőznie a hivatalos végeredmény szerint az egyébként a mandátumot simán elhozó fideszes Lázár Jánost.

A kormánypárti jelölt a körzetben az érvényes szavazatok 52,37 százalékával lett első, ami 28 158 voksot jelent.

Márki-Zay ezzel szemben csak a szavazatok 39,58 százalékát tudta begyűjteni (21 285 szavazat).

Megnéztük, hogy a Hódmezővásárhely központú, de további 18 települést magában foglaló választókerületen belül, hogyan szerepelt a baloldal jelöltje saját városában. Itt 51 szavazókörben lehetett voksolni, ebből egy a külképviseleti és átjelentkezéses szavazóknak volt fenntartva.

Ezt a szavazókört leszámítva Márki-Zay 11672 szavazatot kapott, míg Lázár János 11922 voksot, azaz a kormánypárti jelölt 250 szavazattal többet gyűjtött.

Most külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait is tartalmazó , hódmezővásárhelyi 49. szavazókör szavazatait is hozzáadták ezekhez. Ebbe a szavazókörben az 1774 érvényes szavazatból Márki-Zay 1043, míg Lázár 595 szavazatot szerzett. Összesen így a baloldal jelöltje 12715 szavazatot kapott a város szavazóköreiben, míg Lázár 12517-et.

Ám a 49. szavazókörben csak 190 olyan választópolgár szerepelt a névjegyzékben, aki valóban a városban, annak is ebben a körzetében lakik. Közülük 119 fő szavazott végül.

Ha az 1774-ből levonjuk ezt a 119 voksot, akkor 1655 szavazat marad. Csakhogy ezek mögött a voksok mögött egyáltalán nem biztos, hogy vásárhelyi lakosok vannak, hiszen a 4. számú körzet minden külképviseleti és átjelentkezéses szavazatát ennek a szavazókörnek a voksaihoz adták hozzá.

Azaz lehet, hogy az ő állandó lakhelyük nem Hódmezővásárhely, hanem a körzet további 18 településének valamelyike.

Mindez azt jelenti, hogy erősen sántít Márki-Zay Péter győzelmi jelentése, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy valóban megszerezte a többséget a városban. Ráadásul, ha így is van, ez legfeljebb apró sebtapasz, miután a körzetet, és az egész választást is elvesztette, szövetségeseivel együtt.

mandiner.hu