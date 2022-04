NB I - A Fehérvár emberhátrányban mentett pontot - tabella

2022. április 10. 19:25

A MOL Fehérvár úgy játszott 1-1-es döntetlent a sereghajtó MTK Budapest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, hogy egyenlítő találatát már emberhátrányban szerezte.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

MTK Budapest-MOL Fehérvár FC 1-1 (0-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2256 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Mezei (52.), illetve Nego (84.)

piros lap: Fiola (79.)

sárga lap: Varju (19.), Mezei (90.), illetve Makarenko (16.), Bamgboye (73.)



MTK Budapest: Mijatovic - Varju (Miovski, 59.), Szépe, Rajkovic, Herrera - Ramadani - Kadlec (Várkonyi, 59.), Palincsár, Mezei (Stieber, 91.), Kovácsréti (Kovács M., 91.) - Futács (Vancsa, 59.)



MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese (Dárdai, 70.), Rus, Stopira, Hangya - Fiola, Makarenko (Pinto, 70.) - Nego, Kodro (Petrjak, 70.), Bamgboye - Nikolics



Az első félidő első részében közepes iram mellett a mezőnyben küzdöttek a csapatok, a kapuk nem forogtak veszélyben. A huszadik perctől viszont felélénkült az iram, elsősorban a Fehérvár próbált kezdeményezni, de a gólhelyzeteket az MTK dolgozta, majd hagyta ki sorra. A szünet előtt a vendégek is életjelet adtak magukról Nikolics révén, és érvénytelen találatot is szereztek.

Hazai góllal kezdődött a második játékrész, az 52. percben Mezei szabadrúgásból volt eredményes. A gól után az MTK beszorult saját térfelére, bár inkább a hazaiak zártak vissza, mintsem a fehérváriak szorították volna be őket. A vendégek előtt azonban ritkán adódott lehetőség, és akkor is pontatlanok voltak a befejezéseknél. A 79. perctől már emberhátrányban is volt a vendégcsapat: Fiola elsőre sárga laposnak ítélt szerelési kísérletét a videovisszajátszást követően piros lapra változtatta Bogár játékvezető. A 84. percben az MTK-védelem kihagyását kihasználta a Fehérvár, szabadrúgás után Nego talált be közelről. A végjáték mindkét kapu előtt tartogatott még gólhelyzetet, újabb találat azonban már nem született.

A labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának eredményei:

Paksi FC-Újpest FC 1-3

szombaton játszották:

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2

Gyirmót FC Győr-Puskás Akadémia FC 1-1

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 3-0

pénteken játszották:

ZTE FC-Budapest Honvéd 3-1

AZ ÁLLÁS 1. Ferencvárosi TC 27 17 5 5 47–21 +26 56 2. Puskás Akadémia 27 13 8 6 36–28 +8 47 3. Kisvárda 27 12 9 6 43–31 +12 45 4. Zalaegerszegi TE 27 10 9 8 36–40 –4 39 5. Újpest FC 27 10 6 11 38–39 –1 36 6. Mol Fehérvár 27 10 6 11 36–37 –1 36 7. Paksi FC 27 10 5 12 62 –53 +9 35 8. Mezőkövesd 27 9 7 11 29–40 –11 34 9. Budapest Honvéd 27 9 5 13 43–44 –1 32 10. Debreceni VSC 27 8 8 11 40–43 –3 32 11. Gyirmót FC Győr 27 6 8 13 25–38 –13 26 12. MTK Budapest 27 6 8 13 1 9–40 –21 26



A 28. forduló programja:

április 15., péntek:

Debreceni VSC-Gyirmót FC Győr 20.00

április 16., szombat:

Újpest FC-ZTE FC 15.00

Paksi FC-MTK Budapest 17.00

Budapest Honvéd-Ferencvárosi TC 19.30

április 17., vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Fehérvár FC 14.30

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 17.00

MTI