Volodimir Zelenszkij: "Dél-Korea segíthet nekünk"

2022. április 11. 12:30

Hadi felszerelést kért Dél-Koreától Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a dél-koreai parlamenthez intézett videoüzenetében. "Ukrajnának többféle hadi technikára van szüksége a repülőgépektől a tankokig. Dél-Korea segíthet nekünk" – fogalmazott Zelenszkij.

Leszögezte azt is, hogy a fegyverekkel "nemcsak az ukrán civilek életét menthetik meg, de elejét vehetik annak is, hogy Oroszország más országok ellen indítson támadást". Felhívta egyúttal a figyelmet a délkelet-ukrajnai Mariupol tragikus helyzetére is.

"Mariupolt lerombolták, több tízezren meghaltak, de az oroszok még ennek ellenére sem állnak le az offenzívával" – fogalmazott az elnök. Zelenszkij vasárnap a "háború szívének" nevezte az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárost, és kijelentette, hogy ha a települést az ott élők feladnák, azzal jelentősen meggyengülne az ukrán fél tárgyalási pozíciója Oroszországgal szemben.

Pénteken Vuk Szo dél-koreai védelmi miniszter telefonon egyeztetett ukrán hivatali partnerével, Olekszij Reznyikovval. A beszélgetés során az ukrán tárcavezető – amellett, hogy köszönetét fejezte ki a Dél-Korea által küldött humanitárius segélyért – légvédelmi fegyvereket kért az ázsiai országtól.

A szöuli védelmi minisztérium március végén már bejelentette, hogy sisakokat, sátrakat, takarókat és elsősegély-csomagokat küldött Ukrajnába továbbá útnak indított egy 1 milliárd von (278 millió forint) értékű segélyszállítmányt is a háború sújtotta országba.

MTI