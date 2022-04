„Orbán Viktor győzelme diplomáciai áldás”

2022. április 11. 16:00

A Times of Israel szerint Orbán Viktor győzelme diplomáciai áldás - írja közösségi oldalán Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a szerző kiemelte, hogy az elmúlt években hazánk Izrael egyik legmegbízhatóbb uniós szövetségese lett.

Kovács Zoltán államtitkár arról is értekezik, hogy a cikk szerint elvitathatatlan, hogy a kormány a háború kapcsán is a magyar érdeket helyezi az első helyre. Hazánk együttérez Ukrajnával, humanitárius segítséget nyújt, de következetesen ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy ez nem a magyarok háborúja. Mint írják, ez a helyes hozzáállás – Izrael is valami hasonlót várna Naftali Bennett miniszterelnöktől - írja Kovács Zoltán.

MH