Budapest után Milánóban is sikert arattak a magyar divatmárkák

2022. április 11. 16:47

A budapesti divathét után Olaszország divatfellegvárában, Milánóban mutatkozott be sikerrel hét magyar divatmárka a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) közös Nemzetközi Mentorprogramjának keretében.

Az MDDÜ hétfői közleménye szerint a négy legnagyobb nemzetközi divathét között számon tartott Milano Fashion Weeken, amely egyedülálló lehetőséget kínál a nemzetközi piacokra való belépéshez, az ABODI, CUKOVY, Elysian, Kata Szegedi, NINI, THEFOUR és ZSIGMOND márkák mutatták be legújabb, 2022/23-as őszi-téli kollekcióik darabjait három helyszínen. Négy márka - ABODI, Elysian, Kata Szegedi és THEFOUR - a február 26-án megrendezett Budapest Select Collective Fashion Show kifutóján bizonyított, ahol legújabb kollekciójukból mutattak be összeállításokat. A Fashion HUB kiállítóterben mind a hét márka bemutatkozhatott, a CUKOVY pedig külön prezentációt is tartott, amiért korábban elnyerte a buyerek legnagyobb szakmai elismerését jelképező Buyers Award díjat.

Mint a közleményben kiemelték, a magyar tehetségek iránti érdeklődés a milánói divathét több helyszínén is megmutatkozott. A Fashion HUB kiállítóterébe egész héten érkeztek a nemzetközi látogatók, a Budapest Select Collective Fashion Show-t élőben közel 250 látogató követte. A kifutók mellett a nézőtéren olyan híres szakmabeliek figyelték a magyar márkák bemutatóját, mint Sara Sozzani Maino, a Vogue Talents vezetője, Carlo Capasa, a CNMI vezetője vagy Suzy Menkes újságíró és divatkritikus, de a Vogue Italia, az Elle Italia, a WWD, a Grazie, a Diva, a Pambianco, az MF Fashion és a Fashion Chanel munkatársai is ott voltak.

A magyar kollekciókat bemutató helyszínekre számos nemzetközi viszonteladó, forgalmazó és nagykereskedő is ellátogatott, köztük az olasz MDM7 és a japán Marubeni, valamint a Sari spazio showroom és a Sudio Zeta. A magyar tehetségek munkáira az ADI Design Múzeum épületében található Budapest Central European Showroomban is adhattak le megrendeléseket, amely szintén bővítette a márkák értékesítési lehetőségeit - olvasható az MDDÜ közleményében, amelynek Budapest Select ernyőmárkája alatt mutatkoztak be - immár hetedik alkalommal - a magyar márkák.

MTI