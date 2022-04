Koronavírus – 1542 az új fertőzöttek száma Magyarországon

2022. április 12. 09:29

Magyarországon a beoltottak száma 6 404 436, közülük 6 189 913-an a második, 3 853 458-an a harmadik, 275 434-en már a negyedik oltást is megkapták. 1542 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 874 206-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 31, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 812-re emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 735 929, az aktív fertőzöttek száma pedig 92 465. Kórházban 1800 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.



Hozzátették: a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét.



Azt írták, hogy a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket az oltás beadatására kérik.



Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem kérte azt. A megerősítő oltás is mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az első dózist - hívták fel a figyelmet.



Az oltás beadatása a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva van - írták.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (330 528) és Pest megyében (254 413) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (109 519), Szabolcs-Szatmár-Bereg (101 801), Győr-Moson-Sopron (100 903), Hajdú-Bihar (99 019) és Bács-Kiskun megye (94 371). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (39 642).



Hatósági házi karanténban 8681-en vannak, a mintavételek száma 11 225 020.



MTI