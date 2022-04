A spanyol kormányfő meggyilkolásának tervezése – hét és fél év börtön

2022. április 12. 14:42

Pedro Sánchez spanyol kormányfő meggyilkolásának tervezése és tiltott fegyverek birtoklása miatt első fokon hét és fél éves börtönbüntetésre ítélt egy férfit a központi büntetőbíróság kedden Madridban.

A biztonsági őrként dolgozó, 66 éves Manuel Murillót 2018 novemberében vették őrizetbe a hatóságok, miután közösségi oldalakon és mobiltelefonos üzenőcsoportokban írt arról, hogy megölné a miniszterelnököt, továbbá segítséget is kért a merénylet elkövetéséhez.



"Sánchezt le kell vadászni, mint egy szarvast, és kitenni a fejét a kandalló fölé" - idézte a sajtó a katalán Terrassa városában élő férfi egyik üzenetét.



Murillo azután kezdte el nyilvánosan tervezgetni a gyilkosságot, miután a 2018 júniusában hatalomra került szocialista kormány bejelentette, hogy egyik első intézkedéseként exhumálni fogja Spanyolország egykori diktátorának, Francisco Franco tábornoknak a földi maradványait az Elesettek Völgyének bazilikájából.



"Ha kell, odamegyek felfegyverkezve, és leülök Franco sírjára, és ha közelítenek, lövök" - írta a Terrassa Spanyolországért nevű WhatsApp csoportban.



A bíróság ítélete szerint Murillo üzeneteiben egyre buzgóbban fejezte ki elszántságát, hogy végez a miniszterelnökkel annak érdekében, hogy változást idézzen elő a spanyol politikai helyzetben.



Kijelentései mellett a bíróság veszélyeztető körülményként értékelte, hogy a házkutatáskor a férfi lakásában és autójában összesen húsz fegyvert találtak, amelyből hét típus birtoklása tiltott. Ráadásul Murillo képzett lövész, a helyi sportlövő klub tagja volt.



A bíróság kizárta a pszichés zavart vagy az alkoholos, illetve gyógyszeres befolyásoltságot a fenyegető üzenetek okaként.



A per során a vádlott arra hivatkozott, hogy rossz időszakon ment keresztül, sokat ivott és pszichotróp szert szedett, amelyektől hallucinált. Mint mondta, valójában sosem állt szándékában végrehajtani a gyilkosságot, és a bíróságon elnézést kért "állatias" viselkedéséért.



A bíróság megállapítása szerint annak ellenére, hogy Murillónak megvolt az elszántsága, az eszköze és a képzettsége is a merénylethez, nem valószínű, hogy a kormányfő meggyilkolására vonatkozó tervét sikerült volna véghez vinnie.

MTI