A Kárpát-medencei magyar kisebbségi jogi kalauz újabb kötete

2022. április 12. 15:26

Megjelent a Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz második kötete, amely a romániai kisebbségi jogokat veszi górcső alá.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a könyv keddi budapesti bemutatóján rámutatott: a szándékuk az volt, hogy szülessenek olyan kötetek, amelyek tükröt tartanak a 21. században a közösségek számára, melyek azok a jogok, amelyeket nemzeti kisebbségként a saját többségi társadalmukban gyakorolhatnak.



A második kötet a romániai kisebbségi jogokat tekinti át, és külön aktualitását adja, hogy Románia 15 éve az unió tagja. A nemzetközi szabályozáson túl áttekintést kínál a kisebbségi jogokról a szomszédos országban, a neuralgikus kérdéseket is számba véve - ismertette a miniszterelnöki megbízott.



Mivel folyton változó jogi anyagokról van szó, online felületen is elérhetővé teszik a köteteket, ahol folyamatosan frissítik majd - jelezte.



Kitért arra is, hogy Romániában jelenleg népszámlálás zajlik, és arra hívott fel, minden magyar nemzettársunk éljen a lehetőséggel.



A szerző, Markó Attila kiemelte: a tanulmánykötetekkel képet szerettek volna alkotni egy aktuális pillanatban a jogi helyzetről a Kárpát-medencében.



Románia arról híres, hogy miniszterei állandóan reformokat akarnak bevezetni és mindent átszerveznek. Folyamatos jogi hullámvasút jellemző, amit sokszor követni is nehéz. A parlamenti munka számtalan esetben arról szól, arra figyelnek, nehogy úgy változzanak a jogszabályok, hogy meglévő kisebbségi jogot elvesznek - közölte.



Kitért arra is: fontos, hogy Románia társadalma belássa, akkor tud erős lenni, ha minden közössége erős. Hiába vannak jó törvények, ha az alkalmazásuk nem megfelelő módon történik. Ezért jelennek meg a mostani kötetben hangsúlyosan az egyes jogszabályok alkalmazási hiányosságai - húzta alá.



Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a tanulmánykötetekről azt mondta: úgy gondolták, egy olyan sorozatot készítenek, ami tömören, közérthető módon tekinti át a kisebbségjogi kérdéseket.



Jelezte, néhány hét múlva mutatják be a Felvidékről szóló kötetet.

MTI