Futball, NB II – A szegediek szerint Vukmir még a felmondási idejét tölti

2022. április 12. 23:03

A futball NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia szerint korábbi vezetőedzője, Dragan Vukmir még a felmondási idejét tölti a labdarúgóklubnál, a DVTK szerint azonban a szakember érvényes munkaszerződéssel rendelkezik náluk.

Vukmir – m4sport

"Vukmir április 7-én rendes felmondásként értékelhető, utólag kiegészített írásos jognyilatkozatot adott át. Ezek alapján április 8-tól felmondási idejét tölti, így jelenleg is klubunk, a Szeged 2011 Kft. alkalmazottja" - olvasható a szegedi klub keddi közleményében. "Hírek szerint munkát végez a DVTK-nál is, tőlük azonban klubunkhoz a mai napig semmilyen megkeresés nem érkezett".



A feljutást jelentő, második helyen álló Diósgyőr múlt pénteken menesztette Kondás Elemért, majd a helyére Vukmirt nevezte ki, aki hétvégén már le is ült a miskolciak kispadjára. Új csapatánál gól nélküli döntetlennel mutatkozott be a vendég Tiszakécske ellen.



"Vukmir korábban azonnali hatállyal felbontotta előző klubjával kötött szerződését. A szakember jelenleg érvényes munkaszerződéssel rendelkezik a DVTK-val, minden szükséges hivatalos irat a rendelkezésére állt, hogy a Tiszakécskei LC elleni mérkőzésen irányíthassa a DVTK labdarúgóit, azaz jogszerűen ült vezetőedzőként a diósgyőri kispadon" - áll a piros-fehér klub állásfoglalásában.



Érdekesség, hogy az élvonalba jutásért zajló küzdelemben éppen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a legnagyobb kihívója a DVTK-nak, ugyanis előbbi mindössze hárompontos hátránnyal harmadik a tabellán.

Hétfőn este a Szeged a Vasassal játszott, és az első félidő végén egy-nullra vezetett. Ekkor a a tabella második helyén állt, megelőzve a DVTK-t. A meccs végén azonban a Vasas 3:1-re győzött, így a Grosics Akadémia maradt a harmadik helyen.

MTI; gondola