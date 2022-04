BL - Továbbment a Liverpool, százperces dráma után a City is elődöntős

2022. április 13. 23:35

A Liverpool a lisszaboni 3–1-es győzelem után hazai pályán 3–3-as döntetlent játszott a Benficával a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, bejutott a négy közé.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Liverpool–Benfica 3–3 (1–1)

gól: Konaté (21.), Firmino (55., 65.), illetve Ramos (32.), Jaremcsuk (73.), Núnez (83.)

Továbbjutott: a Liverpool, 6–4-es összesítéssel

A Liverpool a kétgólos előny birtokában tartalékosan kezdett, Mohamed Szalah, Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson és Virgil van Dijk is a kispadon ült.

A Benfica veszélyeztetett először, Everton távoli lövése centikkel kerülte el a Alisson kapuját, vezetést azonban a Liverpool szerzett a 21. percben, Ibrahima Konaté Lisszabon után az Anfielden is betalált a Benficának, egy szöglet után fejjel volt eredményes. Bő tíz perc múlva egyenlített a Benfica, Goncalo Ramos gólját lesgyanú miatt visszanézte a videobíró, de végül nem talált szabálytalanságot. A szünetig nem esett több gól, köszönhetően Grimaldónak, aki nagyot mentett Firmino beadásánál, így a labda nem jutott el Luis Díazig, aki Vlahodimosz kifutása miatt üres kapura lőhetett volna.

A második félidő 10. percében újra megszerezte a vezetést a Liverpool, egy védés után a felszabadítani akaró Vertonghen a 16-osnál álló Diogo Jota elé passzolta a labdát, aki Firminót hozta helyzetbe, ő pedig az üres kapuba passzolt. Tíz perccel később Firmino duplázott, egy 16-oson belülre ívelt szabadrúgást kapásból lőtt a kapuba.

A brazil támadónak ez volt a 21. és 22. gólja liverpooli színekben az európai kupaporondon, ezzel beérte Michael Owent az örökrangsor negyedik helyén. Az élen Steven Gerrard (41) áll, Mohamed Szalah (34) a második és Sadio Mané (24) a harmadik.

Nem adta fel a Benfica, a 73. percben a kiugró Jaremcsuk talált be a kivetődő Alisson mellett a kapuba. A játékvezető először les miatt nem adta meg a gólt, amely azonban a videobíró ellenőrzése után mégis érvényesnek bizonyult. Tíz perccel később hasonló körülmények között az egyenlítés is sikerült a portugál csapatnak: a kiugró Joao Mario passzából Darwin Núnez lőtt a kapuba Alisson mellett, a játékvezető elsőre megint lest ítélt, de a VAR-vizsgálat után ezt a gólt is megadták.

Fordítania már nem sikerült a Benficának, Darwin Núnez ugyanis szerzett még egy gólt, de ez valóban les volt, így a Liverpool jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ahol a Villarreal lesz az ellenfele.

UEFA Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. mérkőzés

Atlético Madrid–Manchester City 0–0 – összesítésben: 0–1

Madrid, Wanda Metropolitano, 68 000 néző

V: Daniel Siebert (német)

Sárga lap: Felipe (24., 91.), Llorente (80.), Szavics (91.), ill. Rodri (85.), Aké (91.), Mahrez (94.), Foden (96.), Cancelo (97.)

Piros lap: Felipe (91.)

Atlético Madrid: Oblak – Szavics, Felipe, Reinildo – Llorente, Koke (De Paul, 69.), Kondogbia, Lemar (Suárez, 82.), Lodi (Correa, 70.) – Joao Félix (Cunha, 82.), Griezmann (Carrasco, 69.)

Manchester City: Éderson – Walker (Aké, 74.), Laporte, Stones, Cancelo – De Bruyne (Sterling, 65.), Rodri, Gündogan – Mahrez, Foden, Bernardo Silva (Fernandinho, 79.)

Phil Foden fantasztikus gólpasszának is köszönhetően került előnybe a Manchester City az Atlético elleni BL-negyeddöntő első meccsén, a madridi visszavágóra Pep Guardiola a kezdőcsapatba is jelölte. A fiatal támadó mesterének hálálkodhatott, Felipének már annál kevésbé, a brazil védő keményen letarolta a találkozó elején, de hosszas ápolás után végül tudta folytatni a játékot.

Diego Simeone csapata az első meccsen produkált 5-5-0-s felállásnál nyíltabb futballra váltott a a második felvonásra, de ezzel csak a City nyomását tudta csökkenteni, a kapura nem volt veszélyes. Igaz, De Bruyne-ék sem, az első félóra végéig kellett várni az első komoly gólhelyzetre: egy tizenhatoson belüli kavarodás közepette Ilkay Gündogan lőtt kapufát.

Az első félidő hajrájára visszaállt a manchesteri csörte képe, de a szünetben Simeone a rá jellemző stílusban tüzelhette fel övéit – harapósabb, lendületesebb Atlético jött ki a második játékrészre, Antoine Griezmann kísérleténél a párharc kiegyenlítése is csak centiken múlt.

A Matracosok – számmisztikusoknak ajánljuk – negyedóra alatt megnégyszerezték a negyeddöntők során eleresztett lövéseik számát, a City-szurkolók pedig nemcsak a hazaiak veszélyes játéka, de sajátjaik épsége miatt is aggódhattak: előbb Kevin De Bruyne sétált le fájós térddel, majd néhány perccel később Kyle Walker is sérültet jelentett.

Az Atléti kétségbeesetten próbálkozott, ami egy idő után át is fordult a sötét oldalra: Felipe rúgott oda Fodennek, amiért megkapta a második figyelmeztetését, előmelegíthette az öltözőt ,előtte azonban még egy komoly csetepatéban is szerepet vállalt. A City-játékosok már nemcsak komolyan vehető problémákkal feküdtek a gyepre, így az addig sportszerű mérkőzésen hirtelen kilenc sárga lap került elő.

A spanyoloknak a 98., de még a 102. percben is volt komoly helyzete, hiába, a Manchester City a vártnál jóval nehezebben, foggal-körömmel kiharcolta az elődöntőbe jutást, ahol – micsoda csemege! – a Real Madrid vár rá.

A Manchester City nem futballozott jól a Wanda Metropolitanóban, de az Atlético Madrid kihagyta a lehetőségeit, így Pep Guardiola együttese jutott a legjobb négy közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

