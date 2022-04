Cannes - Öt Arany Pálma-díjas rendező filmje is versenyben

2022. április 14. 16:10

Öt Arany Pálma-díjas rendező, az amerikai James Gray (Armageddon Time), a belga Luc és Jean-Pierre Dardenne (Tori et Lokita), a svéd Ruben Ostlund (Triangle of Sadness), a japán Koreeda Hirokazu (Broker) és a román Cristian Mungiu Erdélyben játszódó, R.M.N. című legújabb alkotása is meghívást kapott a 75. cannes-i fesztivál hivatalos versenyprogramjába - jelentette be Thierry Frémaux művészeti igazgató csütörtökön Párizsban.

A 155 ország által több mint 2200 benevezett filmből 18 versenyezhet a fődíjért, de a válogatás még nem végleges. Versenyben van a kanadai David Cronenberg Crimes of the Future című alkotása Viggo Mortensennel, Kristen Stewarttal és Léa Seydoux-val a főszerepben, és Kirill Szerebrennyikov orosz rendező Csajkovszkij felesége című történelmi filmje is.

A világ egyik legjelentősebb seregszemléje március elején bejelentette, hogy nem kíván orosz delegációt fogadni, és nem szeretné, ha az orosz kormányhoz köthető bármilyen hivatalos személy megjelenne a fesztiválon, amíg az Ukrajna elleni orosz invázió folytatódik. A kitiltás azonban nem vonatkozik a kormánykritikus orosz művészekre, mint amilyen Kirill Szerebrennyikov.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét nyíltan bíráló 52 éves rendező harmadik alkalommal kapott meghívást filmjével a fesztivál versenyprogramjába. Ő azonban eddig személyesen soha nem tudott megjelenni Cannes-ban, mert külföldre utazási tilalom volt ellene érvényben, miután két évvel ezelőtt egy sikkasztási - a támogatói szerint viszont koncepciós - ügyben feltételes szabadságvesztésre ítélték. Április 1-jén az AFP hírügynökségnek a rendező megerősítette, hogy legálisan elhagyta Oroszországot, és azóta Berlinben tartózkodik. Az ő egyik színházi rendezésével nyílik meg júliusban az avignoni színház fesztivál.

A hivatalos programba két ukrán film is meghívást kapott. Az egyik a Cannes-ban visszatérő vendégnek számító, a 2014-ben forgatott Maidan és a 2018-as Donyecki-történetek rendezőjének, Szergej Loznyicának legújabb alkotása, aki ezúttal a második világháborúban a szövetségesek által lerombolt német városokról forgatott egy dokumentumfilmet (The Natural History of Destruction), amelyet versenyen kívül mutatnak be. A másik meghívott ukrán rendező Makszim Nakonesnyi, akinek első filmjét (Butterfly Vision) az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) elnevezésű, a fesztivál második legjelentősebb válogatásában mutatják be. A film főhőse egy, a háborúban elköteleződő tanárnő, akit elrabolnak, és fogolycserének köszönhetően térhet haza Ukrajnába.

A versenyprogramban három női rendező filmje szerepel: a francia Claire Denis Közép-Amerikában forgatott Stars et noon című krimije, a szintén francia Valéria Bruni Tedeschinek a színházi világról szóló Les Amandiers című alkotása, valamint Kelly Reichardt amerikai rendező Showing Up című filmje.

A fesztiválpalota vörös szőnyegére idén több hollywoodi sztárt is várnak, akinek legújabb filmjeit versenyen kívüli mutatják be. Harminchat évvel a Top Gun bemutatója után Tom Cruise Top Gun: Maverick című filmjének május 18-án Cannes-ban lesz a premierje, s a fesztiválon a színész pályafutásának is szentelnek egy rendezvényt. Baz Luhrmann Elvis Presleyről forgatott életrajzi filmjét is a fesztiválon vetítik először. A rock and roll legendát Austin Butler alakítja, felesége, Priscilla szerepében Olivia DeJonge lesz látható, Tom Hanks pedig Elvis befolyásos menedzsereként tűnik fel a zenés produkcióban. Az ausztrál George Miller legújabb filmjében (Three Thousand Years of Longing) pedig Idriss Elba és Tilda Swinton alakítják a főszerepeket.

A szervezők szerint a legnagyobb fejtörést idén a zsűrielnök kiválasztása okozza, ugyanis a koronavírus-járvány után hirtelen beindult forgatások, és mindenekelőtt a sorozatok gyártása miatt jelenleg "minden művész dolgozik".

A fesztivál május 17-én Michel Hazanavicius francia rendező Z (mint Z) című zombikomédiájával nyílik meg, amelyet versenyen kívül mutatnak be. A díjátadó május 28-án lesz.

