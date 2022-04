Az amerikaiak szovjet gyártmányú helikoptereket küldenek Ukrajnának

2022. április 14. 22:10

Nem csillapodnak a harcok Ukrajnában, azonban a két harcoló fél egymásnak ellentmondó híreket közölt az elmúlt 24 órában. Az ukrán hadvezetés azt állítja például, hogy cirkálórakétákkal eltalálták és elsüllyesztették a Fekete-tengeri orosz flotta Moszkva nevű hadihajóját. Ezzel szemben az orosz fél azt állítja: a hajón csupán tűz ütött ki, amit eloltottak. A Mariupolnál folyó harcokról is ellentétes információk érkeztek. Az oroszok szerint a várost blokád alá vonták, és ukránok ezrei adják meg magukat. Az ukránok viszont azt mondják: egyetlen ember sem tette le a fegyvert, a várost pedig tartják a katonáik – számolt be róla az M1 Híradó.

Szerda este ukrán források azt állították: Neptun típusú cirkálórakétákkal találták el és süllyesztették el az orosz Fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót. Reggel az orosz védelmi tárca annyit elismert, hogy tűz ütött ki a hajón, de ezt lőszerrobbanással magyarázták, és azt állítják: sikerült megfékezni a lángokat, a legénységet pedig evakuálták.

Az oroszok később közleményt is kiadtak, amelyben azt írták: a Moszkva nem süllyedt el, de kikötőbe vontatják. Akármi is történt, az bizonyos, hogy a hajó jelenleg harcképtelen állapotban van, ami jelentős csapást jelent az orosz flottára.

A Neptun cirkálórakéta-rendszert ukrán hadmérnökök tervezték, miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krím félszigetet, de eddig kevés készült belőle. Az elmúlt napokban egyébként újabb jelentős fegyverszállítmányokat indítottak útnak Ukrajna felé Nyugatról. Jelentős változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy immár páncélozott járművek, önjáró lövegek, sőt az amerikai hadsereg raktáraiból régi szovjet gyártmányú harci helikopterek is érkeznek a megtámadott országba.

Közben egymásnak ellentmondó hírek érkeznek az ostrom alatt lévő Mariupolból is. Reggel orosz tankok vonultak a külváros kerületeiben. Az egykor félmilliós városból mostanra lényegében nem maradt semmi, csak kiégett épületek. Az ott élők kétharmada elhagyta az Azovi-tenger partján fekvő települést.

„A helyzet nagyon súlyos. De harcosaink kitartanak, nemcsak Mariupolért, hanem a jövőnkért is” – nyilatkozta Mariupol polgármestere. A kijevi védelmi minisztérium állítja, hogy az orosz hadsereg ugyan folyamatosan támadja a várost, de az ukrán hadsereg még mindig ellenőrzése alatt tartja a település egy részét.

Az orosz hadügyminisztérium szerint viszont az ukrán tengerészgyalogosok ezrével adják meg magukat, és az orosz hadsereg immár a város kikötőjét is ellenőrzés alá vonta.

„Az ukrán hadsereg és a náci Azov-hadtest maradványai Mariupolban blokád alá kerültek, és nincs lehetőségük a kitörésre” – fogalmazott Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Nemcsak Mariupolban, hanem az ukrán-orosz határ mentén is egyre feszültebb a helyzet. A helyi hatóságok azt állítják, Ukrajna csütörtökön légicsapást mért egy lakónegyedre az oroszországi Klimovo városában, ahol legalább heten megsérültek, és több ház megrongálódott. Korábban Moszkva azt közölte: csapást mér Kijevre, ha az ukrán erők folytatják ezeket az akciókat. Szerdán az orosz Kurszk megyében lévő határellenőrző pontra is tüzet nyitottak Ukrajna felől, és az elmúlt napokban más határellenőrző pontokat is támadtak az ukránok. Április 1-jén pedig az orosz Belgorod megyében két ukrán helikopter mért légicsapást egy olajtárolóra.

Mindeközben az ukrán határőrség közölte, szerdán sikerült visszaszerezniük egy ellenőrzőpontot a Fehéroroszországgal közös határszakaszon.

Az ukrán védelmi miniszter-helyettes állítása szerint Oroszország nemcsak az orosz-ukrán határ mentén, hanem Fehéroroszországban és a moldovai szakadár Dnyeszteren túli régióban is csapatokat állomásoztat.

