Bundesliga - Leverkusenbe látogat az RB Leipzig

2022. április 15. 09:22

A kirobbanó formában lévő RB Leipzig a Bayer Leverkusen otthonába látogat a német labdarúgó-bajnokság harmincadik fordulójának vasárnap esti rangadóján.

Gulácsi és Orbán – bild.de

A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató, Európa-liga-elődöntős lipcsei gárda szinte szárnyal a tavaszi szezonban, a 2022-es tabellát figyelembe véve a legjobb Bundesliga-csapat, és már most hét ponttal többet (29) szerzett, mint a teljes őszi idényben.



A tabella negyedik helyén álló Leipzig most a harmadik Leverkusenhez látogat, a BayArenában története során még nem kapott ki, összességében pedig 11 Bundesliga-találkozásukból a Leverkusen csak kettőt nyert meg, ilyen gyenge mutatóval csak a Dynamo Dresdennel szemben rendelkezik a Bayer.



Mindkét csapatban főszerepet játszik egy korábbi Paris Saint-Germain-futballista, a lipcseieknél Christopher Nkunku 17 gólnál és 12 gólpassznál jár az idényben, míg a Leverkusenben Moussa Diaby 12 találatnál és 9 előkészítésnél tart.



A címvédő és listavezető Bayern München az osztályozós helyen álló Arminia Bielefeld otthonában próbálja meg feledtetni szurkolóival a hétközi Bajnokok Ligája-búcsút a Villarreallal szemben, míg a münchenieket üldöző Borussia Dortmund a Wolfsburgot fogadja.



Schäfer András csapata, az Union Berlin - amely az előző fordulóban a magyar válogatott középpályás gólpasszának is köszönhetően 4-1-re verte idegenben a városi rivális Herthát - ezúttal az Eintracht Frankfurtot látja vendégül, amely csütörtökön az Európa-liga negyeddöntőjének visszavágóján elbúcsúztatta a Barcelonát. A Sallai Rolandot foglakoztató Freiburg a Bochumot fogadja szombat délután.

Bundesliga, 30. forduló:

szombat:



Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg 15.30

SC Freiburg-VfL Bochum 15.30

FSV Mainz 05-VfB Stuttgart 15.30

FC Augsburg-Hertha BSC 15.30

Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln 18.30

vasárnap:



Arminia Bielefeld-Bayern München 15.30

Union Berlin-Eintracht Frankfurt 17.30

TSG 1899 Hoffenheim-Greuther Fürth 17.30

Bayer Leverkusen-RB Leipzig 19.30

A tabella:

1. Bayern München 29 86-29 69 pont

2. Borussia Dortmund 29 70-42 60

3. Bayer Leverkusen 29 68-42 52

4. RB Leipzig 29 64-31 51

5. SC Freiburg 29 46-34 48

6. TSG 1899 Hoffenheim 29 50-45 44

7. Union Berlin 29 38-39 44

8. 1. FC Köln 29 41-43 43

9. Eintracht Frankfurt 29 40-40 39

10. FSV Mainz 05 29 43-36 38

11. Borussia Mönchengladbach 29 41-52 37

12. VfL Bochum 29 30-40 36

13. VfL Wolfsburg 29 33-45 34

14. FC Augsburg 29 34-46 32

15. VfB Stuttgart 29 36-53 27

16. Arminia Bielefeld 29 23-43 26

17. Hertha BSC 29 31-66 26

18. Greuther Fürth 29 24-72 16

MTI