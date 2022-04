ORFK: több mint 12 ezren érkeztek csütörtökön Ukrajnából

2022. április 15. 10:44

Több mint 12 ezren érkeztek csütörtökön Ukrajnából Magyarországra - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-vel.

Az ukrán-magyar határszakaszon 6666 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon 5661-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - írták.



A beléptetettek közül a rendőrség 1137 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - tudatták.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte a police.hu oldalon, hogy csütörtökön 907 ember, köztük 250 gyermek érkezett Budapestre vonattal.



A különvonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba - fűzték hozzá.



Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 34 ember, köztük 18 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg - tájékoztatott a BRFK.



Közölték azt is, hogy a BRFK a Készenléti Rendőrséggel és rendőrjárőrképzésben résztvevőkkel Kőbánya felső vasútállomáson és a BOK csarnokban segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is.



A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival - áll a közleményben.

MTI