Francia elnökválasztás - Egyetemfoglalással tiltakoztak diákok

2022. április 15. 15:10

Elfoglaltak több francia egyetemet, köztük a párizsi Sorbonne-t olyan diákok, akik tiltakoztak a francia elnökválasztás első fordulójának eredménye ellen, s a szociális és környezetvédelmi problémákra kívánják ráirányítani a figyelmet. A Sorbonne vezetősége péntekre virradó éjjel kiürítette az épületet, és jelezte, hogy "a leghatározottabban elítélni a törvénytelen blokádot".

Április 14-ről 15-re virradó éjjel a Sorbonne létesítményét április 13. óta elfoglaló diákok elhagyták a helyszínt - olvasható a közleményben.



Az egyetem "a leghatározottabban elítéli a törvénytelen blokádot, amely elfogadhatatlan erőszakhoz és jelentős rongálásokhoz vezetett: ablakokat törtek be, ajtókat rongáltak meg, csempéket törtek össze, falakat bontottak le, tűzvédelmi berendezéseket rongáltak meg, pedagógiai eszközöket tettek tönkre, graffitik tömegét festették fel az épületre, műemlékvédelmi falakra is".



A Sorbonne a rongálások miatt jelenleg zárva tart, s a közlemény szerint a vezetőség a többi egyetemmel együtt mindent megtesz, hogy az intézmény mielőbb a megszokott módon működhessen.



Szerda óta Párizsban, Nancy-ban és Reimsben is tiltakoztak baloldali diákok, akik szerint az április 24-i második fordulóba jutott két jelölt, Emmanuel Macron jelenlegi elnök és Marine Le Pen, a jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés államfőjelöltje nem képviseli kellőképpen a szociális és a környezetvédelmi kérdéseket. A tüntetők közül többen a francia televíziókban elmondták, hogy az első fordulóban harmadik helyen végzett radikális baloldali Jean-Luc Mélenchonra vagy más baloldali, a kommunista vagy a Zöld-párti jelöltre voksoltak.



Csütörtökön a Sorbonne-on több incidens is történt, ezt követően a diákok egy része kora este elhagyta az épületet, míg a radikálisabb diákok elfoglalták az épületet. Nem messze a Sorbonne-tól, a nagy presztízsű Sciences Po politikatudományi egyetemen mintegy 150 diák állta el az épület bejáratát. Ők egyértelműen "a szélsőjobboldal" ellen tüntettek. Szombatra országszerte tucatnyi hasonló jellegű tiltakozást szerveznek a "szélsőjobboldal és annak gondolatai ellen, Marine Le Pen nem mehet az Elysée-palotába" jelszóval.

MTI